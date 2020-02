La FIFA restringe los préstamos de los futbolistas en todo el mundo

La FIFA señaló ayer que en julio entrarán en vigencia restricciones a los préstamos de futbolistas a nivel internacional, como parte de una amplia reforma del sistema de transferencias.

El organismo, dirigido por Gianni Infantino, agregó que también establecería un nuevo sistema de la llamada “compensación de formación” para garantizar que los clubes reciban un pago justo cuando los jugadores que desarrollan se van a una edad temprana y luego son transferidos por grandes sumas más adelante en sus carreras.

La FIFA informó que se aprobó una medida para limitar los préstamos internacionales de jugadores de 22 años o más a ocho préstamos y la misma cantidad de incorporaciones por esta vía para la campaña 2020/21, bajando a seis para la temporada 2022/23.

Las nuevas reglas fueron diseñadas para garantizar que los préstamos “tengan un propósito deportivo válido para el desarrollo juvenil”.

Según las reglas de la FIFA, el club donde un jugador comenzó su carrera recibe un porcentaje cada vez que sea sujeto a una transferencia internacional. Muchos de los mejores futbolistas del mundo comenzaron sus carreras en clubes pequeños a los que el ingreso de algunos miles de dólares puede cambiar el desarrollo de su temporada.

Sin embargo, la FIFA ha dicho que hasta ahora el sistema no ha funcionado como debería y muchos clubes pequeños en América Latina y África no han recibido pagos valiosos.

“Este sistema modernizado alentará y recompensará los esfuerzos de formación de los clubes y (...) garantizará que se pague realmente la compensación de formación, algo que a menudo no es el caso”, destacó la entidad.

Tras la aprobación de ayer, ahora comenzará un proceso de consulta con los interesados, para acordar parámetros concretos para la categorización de los clubes y el cálculo de los costos de entrenamiento antes de que la propuesta se presente al Consejo de la FIFA con miras a entrar en vigor en 2022.