Central Norte quiere pescar tres puntos en Entre Ríos

Central Norte, en su tercer intento, luchará por romper la mala racha y sumar su primera victoria de visitante del año frente a Defensores de Pronunciamiento, en Entre Ríos, a partir de las 17, por la vigesimosegunda fecha del Federal A.

Ganar fuera de casa se le está haciendo muy cuesta arriba al equipo de Ezequiel Medrán; cayó con Sarmiento de Resistencia (1 a 0) y luego Sp. Las Parejas lo goleó 3 a 0.

¿La tercera será la vencida? Es el propósito, teniendo en cuenta que una nueva derrota alejará más el cuervo de la zona de clasificación.

Central viene de cosechar un punto de local, al igualar el viernes pasado con Güemes de Santiago del Estero (0-0), uno de los líderes de la Zona 1.

El resultado no fue el esperado, sobre todo porque necesitaba ganar para volver a meterse entre los seis mejores equipos.

“A uno no le gusta estar en esta posición expectante y fuera de zona de clasificación, el campeonato es duro y tenés que asegurar los partidos de local. El otro día no pudimos con Güemes y perdimos en Las Parejas de visitante, pero ya pasó, ahora tenemos una nueva oportunidad con Pronunciamiento, un rival directo”, analizó Mauricio Pegini en la previa del partido.

El azabache deberá ratificar todo lo bueno que hizo la fecha pasada ante los santiagueños y ser certero en el ataque. “Vamos a buscar los tres puntos y hacer valer el que conseguimos de local, que en realidad perdimos dos”, dijo el uno cuervo con autocrítica y agregó: “Prácticamente el margen de error es chico, con un mal resultado quedamos con un pie afuera. Vamos a agotar las posibilidades hasta la última fecha para estar entre los seis”.

El equipo de barrio norte se juega mucho esta tarde, será fundamental mantener la calma y la concentración para lograr cumplir su objetivo.

“Este grupo se maneja con mucha tranquilidad, hay gente de experiencia que hace que pongamos los pies sobre la tierra y la tranquilidad te lleva a descansar bien. Buscaremos la victoria en Entre Ríos”, concluyó Pegini.

Con respecto al once que igualó con Güemes, Medrán realizará una variante obligada.

En esta oportunidad, el técnico cuervo no podrá contar con Fabricio Reyes, máximo goleador de Central Norte, descartado por una fuerte contractura. Su lugar lo ocupará Nicolás Ledesma, quien será el nuevo socio de Gonzalo Ríos en el ataque.

En el mediocampo, Carlos Arriola volverá a la titularidad para ocupar el sector izquierdo.



Los equipos:

DEPRO C. NORTE

S. Correa M. Pegini

N. Rodríguez L. Beterette

M. Álvez F. Rodríguez

P. Valente G. Cosaro

M. Villagrán M. Padilla

B. Reyes E. Gaggi

J. Ardetti O. Young

E. Rodas M. Iglesias

C. Allende C. Arriola

L. Robles N. Ledesma

M. Siergiejuk G. Ríos

DT: H. Orcellet DT: E. Medrán

Estadio: Delio Cardozo

Árbitro: Fabricio Llobet

Hora de inicio: 17