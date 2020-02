El Gobierno anunció que presentará la semana próxima el proyecto de reforma judicial

Los lineamientos reforma judicial que Alberto Fernández prometió enviar al Congreso el día que asumió la presidencia serán presentados por el Presidente este domingo en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso y, según señaló, el proyecto será enviado la semana próxima al Congreso.

“Es un proyecto de reforma que trata de poner orden en el funcionamiento de la justicia que le corresponde al estado nacional, que es la justicia federal. También qué hacemos con los tibunales ordinarios de la Ciudad; hay que traspasar ciertas jurisdicciones que vienen demoradas”, sostuvo en diálogo con Radio 10.

Fernández tiene definido resucitar el espíritu que tenía el ‘plan Beliz‘ de 2003. Es decir, diluir gran poder de los jueces federales de Comodoro Py y cortar las históricas terminales que los servicios de inteligencia tienen en esos tribunales. El propio regreso de Gustavo Beliz a la función pública ilustró estas intenciones. LE PUEDE INTERESAR El comercio cerró la paritaria con tres sumas fijas y un salario de más de 41 mil pesos Diputados dio media sanción al proyecto que recorta las jubilaciones de privilegio

‘La Justicia necesita una revisión. Llegamos a un punto en el que las cosas no están funcionando bien. La Justicia, en términos económicos, se aleja del resto de la Argentina‘, señaló Fernández.



“Los que colonizaron la Justicia fueron ellos”

Alberto Fernández apuntó hoy contra la oposición tras la tensa sesión de ayer en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo logró media sanción del proyecto para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos.

"Los que colonizaron la Justicia fueron ellos. Yo ni siquiera estoy buscando que alguno de los jueces que ellos han puesto tengan que jubilarse. Es asombroso lo que han hecho", dijo Fernández en Radio 10.

"Hicieron lo que quisieron en la Justicia. -continuó- Manejaron el Consejo de la Magistratura de un modo patético. Y ahora vienen a explicarme a mí. Pero tienen un problema: que yo de este tema sé". Enojado, el mandatario continuó: " A mí, no. A mí, no. Yo sé cómo funciona la Justicia. Yo lo único que estoy intentando es mejorarla".

Sobre el proyecto de ley para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomaticós que obtuvo media sanción en la Cámara y redundará en una merma en los haberes del orden del 20 a 40%, el Presidente justificó la medida en que "hay que entender que en la Argentina la jubilación promedio es de 24.000 pesos" por lo que " estos regímenes son insoportables: las jubilaciones de los jueces rondan los 300 mil pesos en promedio”, otros llegan a 770 mil pesos. “Son un costo muy alto para el Estado".

Y tras ejemplificar que un juez de la Corte gana tres o cuatro veces mas que el Presidente de la Nación, Fernández apuntó contra los jueces que amenazan con jubilarse para acogerse al régimen que será reemplazado. "Si es mas importante beneficiar sus bolsillos antes que dar el servicio de justicia al país tienen el derecho a hacerlo", dijo.

Ante las acusaciones de la oposición de que el Gobierno no abrió el proyecto de ley a debate, Fernández dijo que "no es cierto que no hubo diálogo". " Yo hablé con el Presidente del Consejo de la Magistratura e incorporé cambios que pidieron. Los gremios también incluyeron modificaciones", argumentó el primer mandatario.

Fuentes: Con Radio 10 / La Nación / Ambito Financiero