El Campeonato Argentino de rally cumple 40 años

El Rally Argentino, una de las especialidades emblemáticas del automovilismo nacional, cumple hoy su 40mo. aniversario y este fin de semana disputará la primera fecha de la temporada en Toledo, Córdoba.

El primer capítulo de la historia de la categoría, que en sus comienzos se denominó Rally Nacional, pasó a llamarse Rally Argentino (a fines de los 90), por iniciativa del titular de la Asociación de Pilotos de Rally, el cordobés Jorge Raúl Recalde.

Precisamente, el primer mojón de la historia del Rally Argentino se escribió en San Luis, entre el 1 y 3 de marzo de 1980, con la realización de la segunda edición Rally Vuelta a San Luis. El recorrido se desarrolló sobre la base de dos etapas, la primera entre San Luis y Merlo, con 349 kilómetros de competencia, y la segunda, Merlo-San Luis, de 568, con un recorrido total de 917,305 kilómetros.

Tomaron parte de la histórica primera fecha 58 vehículos en las dos categorías participantes, la Clase “B” hasta 1.600 centímetros cúbicos y la C, hasta 2000

La competencia tuvo tramos de alta velocidad, con buenos caminos de ripio, y la principal lucha se dio en la Clase B, entre el cordobés de Villa Dolores, Ernesto Soto (Renault 12), y el mendocino Roberto Patty (Fiat 128).

El tramo inicial lo ganó Soto, con casi un minuto de ventaja sobre Patty, y culminó tercero el santafesino Héctor Angelini (Fiat 128), padre del malogrado expiloto de TC, Juan Marcos, en un accidente aéreo. En la segunda etapa, Angelini fue descontando terreno y pasó a la punta, aprovechando que el líder Soto rompió tres cubiertas y no pudo defender su primacía.

Finalmente, Angelini triunfó con un tiempo de 10h31m14s, superando a Patty por 4m44s, y a Soto por 9m10s. Detrás llegaron Julio Pardo, el cordobés Raúl Faure y el pampeano Jesús Naval, los tres con Fiat 128.

Los integrantes del equipo Peugeot, Francisco Alcuaz y Néstor García Veiga, no tuvieron mayores problemas para llevarse la victoria.

El “Nene” García Veiga ganó la etapa inicial con 1m10s sobre Alcuaz. Detrás arribaron el cordobés Juan Carlos Rizzutto (Fiat), el santafesino Ricardo Albertengo (Peugeot), el cordobés Gabriel Raies (Fiat 125) y el rionegrino Daniel Battistuzzi (Fiat 125).

En la segunda etapa, Alcuaz fue descontando terreno y terminó ganando como estaba previsto por el equipo, con un tiempo neto de 10h02m21s, superando a García Veiga (Peugeot) por 1m03s, mientras completó el podio Gabriel Raies (Fiat 125) a 19m45s.

El primer paso para la incipiente categoría quedó cerrado en San Luis, y los ganadores disfrutaron de sus primeros 33 puntos para el campeonato. Un mes después, la Vuelta de La Manzana, transformada en un clásico a través de sus ediciones, dio continuidad al primer Argentino de Rally.