Volkswagen confirmó inversiones por US$ 800 millones en Argentina

La automotriz alemana Volkswagen Group confirmó hoy inversiones US$ 800 millones en Argentina, durante un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y autoridades de la empresa en Berlín, realizado en el marco de la gira presidencial que el jefe de Estado argentino realiza por Europa.



Desde la compañía alemana anunciaron el inicio de las actividades de producción de las primeras pre series del proyecto Tarek, un nuevo modelo de automóvil que se producirá en el Centro Industrial Pacheco, de la provincia de Buenos Aires, y de la producción de la caja de velocidad MQ281 en el Centro Industrial Córdoba.



"Ambos proyectos implican una inversión de US$ 800 millones en Argentina lo que ratifica el compromiso que tiene el Grupo Volkswagen con el país desde hace ya 40 años y aseguran la sustentabilidad sus Centros Industriales en Pacheco y Córdoba", señaló la compañía a través de un comunicado.



El proyecto Tarek será el primer vehículo utilitario deportivo (SUV) que la marca producirá en Argentina y se exportará a toda la región.



El mismo implica una inversión de US$ 650 millones, destinada a la modernización en tecnología e infraestructura de sus plantas productivas, la implementación de la nueva plataforma global MQB A y una nueva planta de pintura en Pacheco, que generará innovaciones en calidad, tecnología única en el país y mejoras medioambientales.



La producción de la caja de transmisión de seis velocidades MQ281 implica una inversión de US$ 150 millones en Córdoba, y exportará en su totalidad a Europa.