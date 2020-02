Calamitoso estado del camino a Bella Vista

Aproximadamente a 11 kilómetros de la Ciudad Termal, al final de la avenida Los Españoles, a mano izquierda, se encuentra el paraje denominado Bella Vista. Por el camino, a sus laterales se encuentran hectáreas enteras de sembradíos, lo que genera tránsito pesado en la entrada y salida del lugar.

El Tribuno realizó el recorrido de la zona, que abarca más de diez kilómetros, con la red eléctrica pronta a inaugurar. Está ubicado sobre la ruta provincial 25.

La postal es realmente complicada. Un camino sinuoso, con grandes aberturas que son sin dudas una trampa mortal, especialmente para los que circulan en moto. En vehículo es prácticamente imposible, ya que los pozos se extienden por varios metros, causando a su vez distintos desniveles a sortear.

Hace dos años, a los que no les quedaba otra que ir en auto la alternativa para poder llegar era con pico y pala, cavando y ubicando palos para poder circular. Todas estas maniobras les llevaban aproximadamente una hora. En buenas condiciones, se llega en diez o quince minutos a ritmo lento.

"Llegamos como podemos en moto. A veces está tan feo que no nos queda otra que caminar con un palo por las dudas se cruce alguna víbora", expresaron dos peones rurales a El Tribuno mientras realizaban el recorrido en motocicleta.

"Hay un par de finqueros que la curva nivel la desembocan en el camino y esto no es así. No nos pueden estar perjudicando de esta forma; tiran toda el agua del cerco y nos inundamos todos, peor si llueve", manifestaron un tanto molestos.

"Como ya está todo sembrado, venimos a alimentar a nuestros animales, y muchas veces nos pasó que no les pudimos dar de comer. Imagínese que llevar un par bolsas de maíz, por ejemplo en el hombro, es imposible".

"Los que venimos en moto, somos los más perjudicados. En auto no se puede circular, si no te enterrás. Los únicos que pasan bien son los productores, en camionetas grandes".

Cabe señalar que allí viven más de 13 familias ubicadas a lo largo del camino.

El director de Obras Públicas, Federico Luque, señaló a El Tribuno: "Tenemos entendido que el camino está a cargo de Vialidad de la Provincia, al igual que el camino que conduce a El Naranjo".

"De todas maneras nosotros desde el municipio tenemos pensado colaborar con la reparación del camino. Solo que el clima no nos está dejando trabajar, ya que necesitamos que por lo menos no llueva durante cinco días seguidos, y de esa manera poder entrar con las máquinas", aseguró Luque.

Con pico, pala y paciencia

Armados de paciencia para poder atravesar menos de 2 km, había que esquivar, al igual que ahora, todos los pozos que sean posibles. Nivelaban el camino con pico y pala, turnándose, hombres y mujeres, todos por igual, y sobre todo con mucho cuidado de no volcar los vehículos, ya que las grietas del camino eran y continúan siendo peligrosas, sobre todo cuando llueve.

El Tribuno en aquella oportunidad también pudo dialogar con los vecinos del lugar, quienes pedían una solución urgente a Vialidad, al municipio, a los funcionarios o a quién le correspondiera.

Una maestra que viajaba a Bella Vista todos los días, otra de las damnificadas, manifestaba a El Tribuno que no les interesa pelear ni siquiera con los vecinos, quienes eran los principales responsables del estado del camino, sino que, por el contrario, esperaban una pronta salida a toda esta cuestión.

“Adentro del auto tengo pico y pala. Picamos, hacemos un trecho y así continuamente hasta lograr un poco de nivelado”, declaraba la docente.

También aclaró que la situación no era nueva, sino que ya venía sucediendo hace varios años. Aclaró que “de nada sirve que se arregle el camino si se sigue construyendo la curva nivel cada vez que hay que preparar la tierra para sembrar y posteriormente cosechar”.