Murió Claudio Bonadio: “El Sicario”, así lo llamaba Cristina Kirchner al juez federal

La ex Presidenta y actual vicepresidente siempre enfrentó al juez federal, a través de sus redes sociales o en sus discursos, tras ir a declarar en alguna causa en Comodoro Py.

El juez federal Claudio Bonadio murió hoy por la mañana a los 64 años. Fue el primer juez en llamar a indagatoria a la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como dólar futuro, además de ser el que más veces la procesó y elevó a juicio oral y público.

La ex presidenta publicó un libro llamado “Sinceramente”, una suerte de repaso de su vida política y donde, al hablar de la Justicia y la política, señala: “Hicieron y siguen haciendo todo lo posible para destruirme. Creyeron que terminarían abatiéndome. Es claro que no me conocen. Por eso les ofrezco una mirada y una reflexión retrospectivas para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente”, indica sobre su publicación.

Allí, en esa obra editada por Editorial Sudamericana, propone “en un país (que) está en completo retroceso político, económico, social y cultural espero que al leer estas páginas podamos pensar y discutir sin odio, sin mentiras y sin agravios”.

Y en uno de sus capítulos habla del juez federal Claudio Bonadio -quien la procesó y ordenó detener, algo que no pudo realizar en virtud de los fueros parlamentarios de la entonces senadora nacional- y lo define como “el sicario”.

El párrafo donde la hoy vicepresidenta habla de Bonadio, fallecido este 4 de enero de 2020, es el siguiente: “La causa de encubrimiento, AMIA II, se inició en el año 2000, luego de la declaración de [Claudio] Lifschitz, y estuvo paralizada durante años, hasta que el juez a cargo, nada menos que el sicario Claudio Bonadio, fue apartado por su inacción manifiesta y denunciado por la propia Cámara Federal que decidió su apartamiento”.

Además, Cristina Kirchner dedicó un video a Bonadio cuando el juez ordenó el allanamiento de su casa en Calafate. En septiembre de 2016, la ex Presidenta recorría su casa, mostrando los rastros del paso de los funcionarios judiciales y embistiendo contra el juez federal.

Quién era Claudio Bonadio

Se recibió como abogado de la Universidad de Buenos Aires en 1988. Luego comenzó a ganar relevancia pública como asesor del exministro del Interior Carlos Corach desde septiembre de 1990 hasta septiembre de 1992, y subsecretario de Asuntos Legales desde ese mes hasta junio de 1994. En 1993 fue designado juez federal a cargo del juzgado de Morón, impulsado por el expresidente Carlos Menem.

Sin embargo nunca asumió ese cargo, porque el propio Menem lo nombró en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional tras extender el número de juzgados federales. Así fue que desde 1994 quedó al mando del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11.

El exministro Domingo Cavallo denunció ante los medios que había una servilleta escrita por Carlos Corach, en la que el poderoso exfuncionario le detallaba los nombres de los jueces que "jugaban a favor del gobierno". Allí aparecía el nombre del juez Bonadio.

En 2001 fue el involuntario protagonista de un caso policial al matar a tiros a dos delincuentes que intentaron robarle cuando bajaba de su auto en Villa Martelli.

Fue el primer juez en llamar a indagatoria a la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como "dólar futuro", además de ser el que más veces la procesó y elevó a juicio oral y público.

En septiembre pasado, Bonadio elevó a juicio oral a Fernández de Kirchner, al ex diputado nacional Julio De Vido y a otro medio centenar de imputados en la causa que investiga los denominados cuadernos de las coimas y dos expedientes derivados de esa pesquisa.

