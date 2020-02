Proponen dejar de planchar la ropa para evitar el calentamiento global

Para los que no usamos la plancha o para los que no les gusta tener que planchar la ropa, esta iniciativa es algo que nos va a venir como anillo al dedo, no solo porque el tema de no planchar, sino porque también estamos ayudando a nuestro planeta.

Esta nueva tendencia crece todos los días a pasos acelerados luego de que una página llamada “Zero Waste Pilipinas 2030” hiciera un posteo donde explican los beneficios que trae para nuestro planeta el no planchar la ropa, algo que mucha gente ignora y que ayuda, y mucho, a la hora de luchar contra el cambio climático.

Los fanáticos de tener la ropa sin una sola arruga sufrirán por esto, pero definitivamente las palabras de Mark Gersava, reconocido científico defensor del medio ambiente y autor de la publicación, seguramente los hará cambiar de opinión. El mensaje es simple pero a la vez contundente, por lo que no nos extraña que mucha gente lo haya captado y comenzara a tomar cartas en el asunto.

El mensaje

El textó que acompaña la imagen explica de qué trata y hasta le pone un poco de humor al final: “A partir de hoy me comprometo a no planchar mi ropa nunca más para reducir mis emisiones de carbono. ¿Sabían que planchar la ropa con una plancha eléctrica es malo para el medio ambiente?. Cada personas emite 190 kg de Co2 por año al hacerlo. Si 7 billones de personas dejamos de planchar podemos reducir en 13 millones de toneladas métricas las emociones de Co2, lo que es una gran contribución para disminuir los efectos del cambio climático. Juntos hagamos este planeta genial otra vez. Y, lo mejor de todo, es que vamos a reducir el monto de las facturas de luz".