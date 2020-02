El origen del taller, en primera persona

Daniel Córdoba tenía el aspecto de un niño pese a su cabellera totalmente blanca. Comenzó con el taller en 1991, casi accidentalmente.

“Nos reuníamos con los chicos a estudiar, hacer proyectos y profundizar en esta apasionante disciplina. Tres de ellos fueron seleccionados para las Primeras Olimpíadas Nacionales de Física, desarrolladas en Córdoba. Yo viajé como su entrenador y volvimos con dos medallas de plata y una mención de honor”, contó en una entrevista.

De ahí el programa fue formalizándose poco a poco a 11 años de la primera experiencia competitiva, Física al Alcance de Todos” tenía más de 200 alumnos de 36 colegios de la capital y el interior y no paraba de alcanzar triunfos.

Sobre la primera época del taller que creó en el ámbito de la universidad nacional alguna vez relató: “Me las ingenié para trabajar con chicos de distintos colegios, todo gratis, obviamente, y trascendimos por nuestro papel y por podios en las Olimpíadas nacionales. Me instalé sin permiso en las aulas de la UNSa y cada día fueron más los participantes, pero ellos no venían a prepararse para olimpíadas ni para rendir exámenes. Ellos sabían que necesitaban aprender porque lo necesitarían en sus carreras. En esto me ayudaron los consejos de un gran profesor, el ingeniero Germán Ovejero. El me alentó a que ya no promocionara mi taller como un ‘curso para olimpíadas”’, como solía hacerlo, y me sugirió el título ‘Física al alcance de todos’. Me decía: ‘Sócrates enseñaba al vulgo y le fue dado Platón’”.

El autor: Daniel Córdoba