Francisco y los extraterrestres

Transcurrió el primer mes de 2020 en el que asistimos a un caleidoscopio de facetas que parecen perfilarse como importantes sucesos que ocurrirán este año. Sucesos que repercutirán en cada país de acuerdo con las características de cada uno.

Se trata de eventos climáticos extremos, pandemias, reseteos financieros, agudización de conflictos sociales; pero, hay noticias que pasan casi desapercibidas cuya importancia se develan a medida de su certeza.

Un rubro son las convocatorias de la máxima autoridad católica a realizarse en el Vaticano.

Una para el miércoles 12 de febrero que lleva por título: "El Universo y posible encuentro con otras civilizaciones".

Los conocimientos que acumula el Vaticano sobre esta temática se remontan a sus propios orígenes. Conocimientos que a lo largo de los siglos en tiempos cruciales, los dignatarios eclesiásticos comunicaron al mundo con cuentagotas.

Al respecto me referiré sólo a los últimos años, el papado de Bergoglio. El 15 de julio de 2013, a muy poco tiempo de su asunción, Francisco visita el Observatorio Astronómico Vaticano -Specola Vaticana- En ese momento estaba dirigido por el jesuita argentino (cordobés) padre Gabriel Funes.

De Funes tenemos declaraciones que efectuara a L'Osservatore Romano el 13 de mayo de 2008 sobre la temática que nos ocupa: "abrir las conciencias hacia nuestros hermanos extraterrestres que son también creación de Dios sin poner en entredicho la Fe de la creación".

"En mi opinión existe la posibilidad que seres inteligentes creados por Dios podrían existir en el espacio exterior y algunos podrían estar libres del pecado original ya que podrá haber algunos que se mantuvieran en amistad completa con el Creador".

¿Qué quieren decir estas palabras?.

¿Se prepara la Iglesia para un anuncio de vida extraterrestre?. El 12 de febrero parece ser una fecha de inflexión.

Es de destacar que la red de observatorios astronómicos del Vaticano no sólo está en Roma. En la universidad de Arizona comparte espacio con unas instalaciones de paradójico nombre: LU.CI.FER ( Large binocular telescope near-infrared Utility wath cámara and Integral Fiel Unit for Extragalactic Research).

En la dirección de la Specola, Gabriel Funes fue reemplazado por el reconocido ufólogo (jesuita) Guy Consolmagno quien comunicó que a partir del 2 de marzo de 2020 se abrirá a la investigación los archivos sobre los temas extraterrestres del Vaticano, a partir del papa Pio XII, esto es a partir de año 1958 en adelante.

Pacto global

La otra noticia es la invitación papal, efectuada en forma personal a todos los líderes del mundo para el 14 de mayo al encuentro a realizarse en el Vaticano.

Su objetivo: en función de la Encíclica Laudato Si, la instauración de las bases educativas para la creación de un solo pueblo universal, un nuevo Pacto Educativo Global para el nuevo Gobierno Mundial. Esta cuestión contiene un significado de suma trascendencia para la humanidad por lo que será tema de futuros artículos.

Una fecha especial

Como curiosidad, me referiré a la particular fecha que el Papa eligió para este encuentro global de los jerarcas de la "Casa Común".

14 mayo de 1097: primer enfrentamiento de los Cruzados con los Turcos en Nicea. Lugar de trascendental Concilio.

14 mayo de 1407: Benedicto XIII termina con el caos de vigencia de tres papas.

14 mayo de 1541: Paulo III emite la Bula que crea el Obispado de Perú.

14 mayo de 1570: papa San Pío V crea la primer diócesis en Argentina.

14 mayo de 1948: es la creación del Estado de Israel.

También es preciso referenciar que el 13 de mayo es la veneración de la Virgen de Fátima cuyos "secretos" relativos al tema sexualidad vaticana se encuentran en boga en estos días.

Iniciamos el 2020, año de inflexión, con dos iniciativas que involucran al mundo, aunque las personas que lo habitan sean convidados de piedra.