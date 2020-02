“En 2018 fue el pico, murieron cinco niños por malnutrición”

Desde hace más de tres años está al frente del área operativa IV de Morillo, una zona donde la extrema vulnerabilidad hace más frágil la salud de la población. El médico Adrián Cardozo, en una entrevista con El Tribuno, dijo que desde que está en el cargo el año más crítico fue 2018, cuando murieron siete niños, cinco de ellos por causas vinculadas a la malnutrición. Ahora hay 250 chicos en riesgo nutricional y 26 con desnutrición leve o moderada. En situación grave hay cuatro, pero dos de ellos ya fueron derivados a Tartagal y a Salta.

¿Cómo están afrontando los casos de desnutrición infantil en el área operativa IV de Morillo?

La desnutrición infantil es un problema muy frecuente aquí. Es una de las patologías endémicas de nuestra zona, podríamos decir. La desnutrición es multicausal, no tiene un solo motivo. Hay muchas cosas que influyen en el estado nutricional de una persona, no solo la falta de aportes nutricionales. Pero esa falta de ingesta puede deberse a muchas cosas, factores sociales, económicos, culturales. Incide la falta de agua potable, saneamiento ambiental, personal, domiciliario. Si bien la desnutrición puede ser primaria o secundaria, primaria debido a la falta de aportes y secundarias cuando hay alguna enfermedad; la mayor cantidad de desnutrición que tenemos aquí es primaria.

La organización del servicio de salud es uno de los factores que influye en la salud de las personas. Si vos tenés un servicio desorganizado, con pocos recursos o con una política sanitaria no acorde también influirá en el estado de las personas. Desde hace varios años veníamos organizando nuestro servicio de salud. Hemos cambiado, hemos rotado nuestras prioridades hacia el área materno-infantil. Pasamos años duros en 2016, 2017 y 2018. Por suerte en 2019, luego de una ardua tarea, hemos logrado modificar nuestros indicadores. No obstante, hay algunos que no son positivos todavía.

“La información para modificar la política sanitaria debe ser real. Si vos ocultás información, las acciones serán erráticas”

¿Cuántos casos de muerte infantil hubo en su área operativa el año pasado?

En el 2019 tuvimos tres casos de muerte infantil, ninguno relacionado a trastornos nutricionales. En cambio en 2018 tuvimos siete casos de muerte infantil, de las cuales cinco estaban relacionadas a factores nutricionales. La diferencia entre un niño normonutrido y uno desnutrido es la capacidad de soportar cualquier tipo de patología. Un niño desnutrido está en constante riesgo, dicho de una manera simple, es un niño que no tiene las mismas defensas que uno normonutrido. Entonces no tiene con qué defenderse. No solo está más vulnerable a enfermarse mucho más, sino que todas esas enfermedades lo atacan de peor manera. Entonces es un riesgo elevado tener un niño desnutrido que se enferme. Uno debe tener un alerta mucho más elevada. Uno sabe que su evolución puede ser mala y lamentablemente lo puede llevar más rápidamente a complicaciones y, bueno, por supuesto al fallecimiento, cosa que nadie quiere.

La muerte que más duele es aquella por diarrea o por neumonía. Generalmente la población que fallece es la más vulnerable, la que tiene comprometida sus defensas, su factor nutricional, su aspecto nutricional, la que tiene sus determinantes de salud mucho más afectados que otras personas.

¿Se hicieron públicas las cinco muertes vinculadas a la malnutrición? ¿Se anotaron en los registros oficiales?

Sí, nuestra política sanitaria y el nivel normativo del nivel central siempre ha sido informar, nunca ocultar. Específicamente en los hechos de mortalidad infantil no solo interviene Salud sino también otra institución como el Registro Civil de las Personas. El hospital informa el caso y, al extender el certificado de defunción, va al Registro Civil, que también tiene su estadística. Y al entrecruzar esa información siempre tiene que ser idéntica.

¿En los certificados de defunción se deja constancia de que una muerte estuvo vinculada a causas de malnutrición?

Cuando es así, sí.

En el análisis de las causas de los chicos que fallecieron en 2018 aparecen definiciones como shock séptico con foco enteral asociada a gastroenteritis; en otro caso, neumonía e insuficiencia respiratoria... No se ve la palabra malnutrición.

En el reporte de muerte infantil, que va paralelo al certificado, en uno de los ítems figura eso y se pone todo, por supuesto cuando tuvo, si no no. Figura en el reporte de mortalidad infantil que va a nuestro nivel central. La información que uno debe manejar para modificar la política sanitaria debe ser real. Si vos ocultás información, si digo que ninguno era desnutrido, me estoy engañando a mí mismo. Entonces mis acciones de salud siempre serán erráticas. Aquí se pregona que no debemos autoengañarnos tratando de poner una cosa por otra. Vuelvo a decir: las acciones serían erráticas.

¿Entonces 2018 fue el año con más muertes de niños vinculadas a la malnutrición?

En lo que me toca como gerente de este hospital, sí. Yo estoy aquí desde hace tres años y medio.

¿Cuál es la zona total de cobertura del área operativa?

El área operativa IV de Morillo tiene 12.500 kilómetros cuadrados de extensión, una población de cerca de 12 mil habitantes. Abarcamos las localidades de Pluma de Pato, Morillo, Los Blancos, Capitán Pagés. Pero el medio rural es amplio, hay muchas misiones originarias. Nosotros tenemos once puestos sanitarios en nuestra área operativa. Por ejemplo tenemos el Fortín Belgrano, a 150 kilómetros de distancia. Entonces si no tengo los recursos adecuados se me dificulta llevar todas las acciones de salud a ese lugar. La política sanitaria debe estar acompañada por recursos.

¿Con qué recursos cuentan?

El área operativa está dividida en 25 sectores, cada uno tiene un agente sanitario. Tenemos el hospital base, un centro de salud y once puestos. Contamos cinco médicos, cuatro en el hospital base y uno en Los Blancos. Tenemos tres odontólogos, un solo bioquímico y dos licenciados en nutrición. Es poco.

Sin embargo, hemos reorientado nuestra política sanitaria. Hemos duplicado y más la productividad de nuestra área operativa con los mismos profesionales. Era una cuestión de reorganizar y reestructurar, se pudo hacer con mucho esfuerzo.

¿Cuántos chicos en riesgo nutricional hay en su área operativa?

Nosotros tenemos más de 250 niños en riesgo por bajo peso. Significa que si bien no son desnutridos pero sí las condiciones persisten, todos estos factores que charlamos, estos niños van a caer en desnutrición indefectiblemente. Hay que modificar todas esas cuestiones, incluida la atención sanitaria, que es otro factor influyente. Son muchos niños, son 252 para ser exactos. Están en sus casas, pero por supuesto que se aumenta el nivel de alarma, seguimiento y vigilancia sobre esos niños.

Después tenemos 26 niños desnutridos leves a moderado. Tengo cuatro casos de niños desnutridos graves, a quienes los tenemos en control permanente, diario. Dos de ellos fueron trasladados, uno fue derivado a Tartagal para recuperación nutricional y el otro fue llevado a Salta, no solo para recuperación nutricional sino porque se trata de un chico con labio leporino, ya con planificación de reconstrucción plástica de su patología.

Es un lugar complejo. En la zona rural la gente toma agua de lluvia. La conservación del agua de lluvia está comprometida porque el calor hace que se pueda llegar a descomponer más rápido y eso facilita las enfermedades de transmisión hídrica, y comienzan las diarreas. Entonces la salud de un pequeño desnutrido se va deteriorando si uno no lo toma en todos los aspectos que hacen a su vida.

Este año ya murió una niña que era de la zona...

Hemos tenido un caso del fallecimiento de una nena, pero no está relacionado a factores de malnutrición. La pequeñita fue derivada al hospital de Orán. Estuvo internada tres días y lo que reza el certificado de defunción es que falleció por sepsis a partir de un foco respiratorio y entérico. Este caso está siendo sujeto a investigación y a revisión de todas las actuaciones sanitarias que se realizaron para ver si fueron correctas o no.

¿Hay dudas sobre algunas actuaciones?

Bueno, la familia planteó su inquietud y angustia por saber qué pasó con su nena. Porque estaba con buena evolución y de un día para otro se pone grave. Tuvo que ser derivada de manera urgente y falleció en el hospital de Orán. Eso ha llevado a que su mamá y su papá tengan dudas acerca de este proceso. Este hospital no solo acompaña a la familia sino que se puso todo a disposición de la familia, de la Justicia y de las autoridades sanitarias para que este caso se esclarezca y se lleve tranquilidad.