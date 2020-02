Un enfoque generacional de la industria  inmobiliaria

Somos espectadores y protagonistas de una profunda transformación de los paradigmas que conocemos, que vienen llevados de la mano por las nuevas generaciones y la tecnología. La industria inmobiliaria no escapa de estos cambios, como no podrá hacerlo ninguna. Los estilos de vida, los conceptos arquitectónicos, los modelos de negocios y la comercialización están siendo definidos, en su mayoría, por este cambio generacional que es mucho más que eso, y significa nuevas maneras de vivir. Hacia ello vamos.

Desde el punto de vista comercial, el segmento más activo en el momento es la generación millennial. Son quienes se encuentran en la cumbre de su etapa productiva, generación y partición de negocios. Dominan el mundo del comercio digital. No obstante, su activa participación en la producción y los negocios, en lo que hace al universo inmobiliario, les hace tener una cosmovisión particular. No consideran la adquisición de una vivienda como algo prioritario, prefieren alquilar y su inclinación a adquirir una vivienda es menor que la de otros segmentos.

El verdadero cambio viene de la mano de los llamados Centennial. Son nativos digitales, no vieron ni vivieron el mundo sin internet. Son la generación más educada en la historia en lo que hace a cuestiones financieras y sociales, que se ve reflejada en su diversidad cultural, inclinación empresarial y hábitos financieros. Viven en los cambios tecnológicos. Y naturalmente, el hecho de tener tanta cultura financiera y social los convierte en un público conservador (económicamente hablando). Consideran a la adquisición de una vivienda como una inversión y un símbolo de status y esperan comprar su primera casa antes de los 30.

El mercado inmobiliario deberá adaptarse al mindset Centennial dando productos personalizados, inmediatos y de muy alta calidad.