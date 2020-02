Salta, sin el Championship, pero a la espera de un test match

Salta no será sede este año del Rugby Championship, sin embargo Los Pumas podrían jugar en el Marteareana alguno de los partidos oficiales de julio. Francia e Italia, los posibles rivales.

Tras cuatro años consecutivos, Salta saldrá del calendario del Rugby Championship tras el anuncio que realizó la Unión Argentina de Rugby (UAR) el miércoles pasado. Pero las chances de que Los Pumas no se presenten en nuestra ciudad no están del todo perdidas.

La UAR anunció que las sedes para los tres partidos que Los Pumas jugarán por el Rugby Championship serán San Juan, Mendoza y Buenos Aires. Del anuncio se desprenden dos datos importantes del calendario; el primero es que San Juan recibirá por primera vez un partido del torneo que reúne a las potencias del Hemisferio Sur. El otro dato es que Nueva Zelanda jugará por primera vez en el interior del país y Mendoza es la sede designada.

Los dirigidos por Mario Ledesma recibirán el sábado 15 de agosto a Sudáfrica desde las 16.10, en el estadio Bicentenario de San Juan, luego viajarán a Mendoza para enfrentar a Nueva Zelanda, el sábado 19 de septiembre a las 19.40, en el Malvinas Argentinas y, por último, el José Amalfitani será la sede para el encuentro ante Australia, que indicará el cierre del equipo argentino en el certamen, el sábado 26 de septiembre, también a las 19.40.

Estos no serán los únicos partidos que el seleccionado argentino juegue en nuestro país y ahí se abren las chances de que Salta pueda tener un partido internacional en el estadio Padre Martearena.

En la nueva ventana de julio (antes se jugaba en junio) Los Pumas jugarán el 4 y 11 frente a Francia y el 18 contra Italia. Uno de esos partidos sería el que se desarrolle en nuestra ciudad; si son los galos llegarían por primera vez, y de ser los italianos se presentarían por segunda vez (perdieron 35 a 21 con Los Pumas el 12 de junio de 2005).

Falta el anuncio

La presentación en Salta de Los Pumas ante los europeos estaría casi definida. Solo resta el anuncio oficial del Gobierno de la Provincia, que es quien pone los fondos para que el encuentro se realice, o de la Unión de Rugby de Salta. De momento, a raíz de la crisis nutricional que ocasionó la muerte de varios niños en el norte provincial creen que no es el momento adecuado para realizar ese anuncio.

Cabe recordar que el primer partido que jugaron Los Pumas por el Rugby Championship en Salta fue el 23 de agosto de 2014 con triunfo de Sudáfrica por 34 a 31. Los Pumas y los Springboks volvieron al Martearena el 27 de agosto de 2016 con triunfo argentino por 26 a 24.

Sudáfrica volvió a ganar (41 a 23) el 16 de agosto de 2017; en 2018 (6 de octubre) Australia venció a los argentinos 45 a 34 y el año pasado nuevamente Sudáfrica se coronó campeón tras ganar 46 a 13 (10 de agosto).