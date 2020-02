El Muñeco Gallardo verá a su River por TV

Marcelo Gallardo fue operado exitosamente de los cálculos renales que lo obligaron a internarse de urgencia el pasado martes y tendrá al menos 48 horas de reposo y diez días de recuperación, por lo cual no viajará a Santa Fe, donde River visitará a Unión el domingo.

Según indicó River Plate a través de la red social Twitter: “Marcelo Gallardo fue operado exitosamente esta mañana en la clínica Los Arcos, donde permanecerá internado en observación durante el resto del día‘.

Gallardo fue intervenido quirúrgicamente a las 7.30 de este jueves en el mencionado centro de salud, donde se encontraba internado debido a los fuertes dolores que padecía por los cálculos.

El técnico fue internado el martes luego de sufrir dolores renales, por lo que debió abandonar el entrenamiento que el plantel desarrollaba en el predio de Ezeiza. Pasó las noches de martes y miércoles en la clínica y, si bien en un principio se esperó para ver si los cálculos eran despedidos, esto no ocurrió y tuvo que ser operado.

Ante esta situación el técnico no podrá estar presente en Santa Fe, donde River visitará a Unión el domingo a las 21.45, por la decimonovena fecha de la Superliga, por lo cual Matías Biscay y Hernán Buján estarán al mando del plantel.

El dirigente Eduardo Barrionuevo fue uno de los que visitó al entrenador y detalló cómo se encuentra: “Lo vi bien, reponiéndose de la cirugía. Bien de ánimo. Ahora a descansar y recuperarse, lo vi bien, con ganas de arrancar otra vez”.

En cuanto a lo futbolístico, River viene de vencer como local a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0 y para jugar en Santa Fe la dupla haría un solo cambio, tomando como referencia a los once que empezaron jugando el fin de semana pasado.

La única variante sería el ingreso de Javier Pinola por el expulsado Paulo Díaz, por lo cual el equipo formaría con: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández, Milton Casco; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

Ante la ausencia del Muñeco, River quedará en buenas manos, ya que Matías Biscay, su ayudante de campo y hermano de la vida, tomará el mando y dirigirá el domingo.

En lo que va del ciclo de Gallardo en el club, su primer ayudante debió estar al frente del equipo en diez oportunidades, y jamás perdió: empató cinco juegos y ganó otros cinco. Pero la estadística no refleja algo que probablemente sea más significativo: la mitad de esos partidos fueron de mano a mano de Copa Libertadores y dos fueron decisivos, las finales de vuelta del torneo más importante del continente.

El ayudante, que encabezó los entrenamientos en Ezeiza esta semana, es garantía de confianza porque hasta piensa igual que el propio Gallardo, al punto de que se entienden con una mirada y, en sus propias palabras, “sin hablarnos uno ya sabe qué está pensando el otro y viceversa”. Y para los más cabuleros o los amantes de la estadística, más garantías aún: cuando la emergencia llamó a Biscay para dirigir al primer equipo, River jamás perdió.