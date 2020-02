Alejandro Peso es el nuevo gerente del hospital Melchora F. de Cornejo

El joven médico recibió el apoyo de la ministra de Salud, personal hospitalario, prensa y la comunidad en general. “Lo que no debe faltar en ningún tratamiento en la medicina para con la gente es el calor humano”, dijo.

Acaba de asumir la gerencia del hospital Melchora Figueroa de Cornejo el doctor Alejandro Peso, tras la renuncia de la doctora Claudia Aguirre. Este cambio fue celebrado por toda la comunidad rosarina. Con una visión humanitaria, sensibilizadora y conocedor de las falencias en el nosocomio, Peso recibió el apoyo de la ministra de Salud, Josefina Medrano de la Serna, quien recorrió cada rincón del hospital junto a Peso, para interiorizarse de la situación de la institución.

Con respecto a la falta de profesionales, la funcionaria señaló: "Hay una gran asimetría en la distribución de recursos humanos dentro del Ministerio, y eso lo estamos trabajando desde el día uno".

"Entendemos que al interior hay que fortalecerlo, por ello el doctor ya está invitando a los profesionales de la zona que quieran incorporarse al equipo", aseguró.

Sobre los desafíos a futuro, la ministra enunció: "Tenemos como principal meta mejorar la calidad de salud de las personas, entendiendo que es un derecho humano y, en ese sentido, trabajar también sobre la equidad, que todo el mundo pueda tener una respuesta a su salud. Entendemos que eso se logra a partir de tener un trabajo cercano a la gente, a través de la accesibilidad al sistema de salud y que encuentren respuestas".

Luego sostuvo: "Esos son los pilares fundamentales en los que estamos trabajando".

Expectativas en la gestión

A su turno, y en compañía de la ministra, el nuevo gerente Alejandro Peso expresó: "Es una gran responsabilidad, estamos tomando las riendas de una zona álgida en cuanto al sistema de salud, estamos coincidiendo también con algunos conceptos de la calidad humana en la atención en Rosario de la Frontera".

"Lo que no debe faltar en ningún tratamiento en la medicina para con la gente es el calor humano cuando alguien viene con alguna dolencia", afirmó.

Luego aseguró: "En cuanto a la equidad y a la igualdad en la atención, es mi principal objetivo. Somos el único hospital de la zona, somos el único prestador de servicio de salud. Creo desde mi óptica que la humildad, el sacrificio y la equidad para con la gente, y los buenos tratos, tienen que ser pilares fundamentales para hacer una buena base. De ahí para arriba, ir buscando objetivos más ambiciosos".

"Quiero reforzar justamente eso. Quiero que la gente trabaje en este hospital con tranquilidad, sin conflictos entre nosotros, porque este es un equipo de trabajo, no exijo amistad entre los compañeros, pero sí compañerismo", expresó de manera contundente.

"Hay que tener un solo norte, que es la salud de la gente y no se permitirán conflictos que impidan el objetivo", remarcó.

Cabe señalar que en la anterior gestión hubo innumerables quejas en lo que respecta el trato de algunos médicos con los pacientes, en ese sentido Peso detalló: "Dentro de nuestra planificación lo primero será reunir a cada uno de los servicios, encabezados por sus jefes, ya sea los que se mantengan en su cargo o los que nosotros incorporemos al equipo de trabajo; se van a plantear las formas de trabajar en cuanto a la normativa del trato hacia la gente, entre otros muchos aspectos".

"Además, quiero que esta gestión se caracterice sobre todo por la transparencia, entonces al ser claros sobre la forma en que se pretende trabajar desde el minuto uno, al momento que ocurra un incidente de estos, ya previamente habrán estado en conocimiento sobre cómo se debía haber trabajado, entonces se dará la sanción que corresponda", advirtió.

Finalmente hizo un pedido a la comunidad: "Los rosarinos debemos ayudarnos teniendo una relación cordial, empática con el hospital, les pedimos que confíen nuevamente en la institución. Como cabeza de grupo en este hospital, siento que estamos en deuda con el pueblo. Hay cosas para escuchar, para reprochar y para sugerir, y me encantaría escuchar todo, analizar las sugerencias y de esta forma hacer una relación interpersonal acorde, humanitaria y, sobre todo, con respeto".

Un nutrido currículum

El doctor Alejandro Peso tiene treinta y ocho años, es oriundo de Rosario de la Frontera, finalizó sus estudios en la carrera de medicina a los veintitrés años de edad en la provincia de Córdoba.

Luego se especializó en Medicina Interna en Girona, España. Actualmente se está perfeccionando en Gestión y Administración Hospitalaria. Paralelamente realiza posgrados en Clínica Médica.

También se desempeña como médico de cabecera de PAMI y trabaja en el hospital Melchora Figueroa de Cornejo desde el año 2013.

Violencia obstétrica

En los últimos años el hospital fue noticia cuando una mujer sufrió violencia obstétrica. A raíz de que el caso se hizo público, centenares de mujeres empezaron a contar sus experiencias ante este delito del que fueron víctimas.

Al ser consultada sobre esa problemática, Medrano señaló: “Vamos a trabajar mucho sobre este tema con el equipo de salud, en el entendimiento de que si el equipo no está bien formado, y no tienen esta sensibilidad para con las personas, difícilmente podamos lograr los objetivos”.

“Por eso no solo vamos a trabajar con esta problemática, sino también en muchas otras cuestiones. Es fundamental en mi gestión trabajar con el equipo que conforma el Ministerio de Salud, porque somos todos importantes en esto, por eso en ese entendimiento, y haciendo hincapié en la sensibilización”, sostuvo.

Finalmente expresó: “Felicito al doctor Alejandro Peso por haber asumido este compromiso”.