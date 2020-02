Vecinos irán a la Justicia para que no les cobren el agua

Problemas de turbiedad, cortes y baja presión y el costo del agua fueron algunos de los reclamos que vecinos de distintos barrios volvieron a hacer ayer, frente a la oficina de Aguas del Norte, ubicada en la intersección de las calles San Martín y Arenales, en el centro de Metán.

Los autoconvocados presentaron una nota a la empresa en la que plantearon que "atento a la falta en el suministro de agua potable, dada su pésima calidad, continuidad y baja presión, venimos a solicitar que desde el día de la fecha no se cobre el servicio, ante el incumplimiento de su parte. Debiendo abstenerse de seguir facturando, hasta tanto la empresa comience a cumplir en debida forma con la calidad y continuidad. El tiempo que solicitamos del cese del cobro es por un período de seis meses".

En la misiva, que lleva la firma de residentes, destacaron que "ante el silencio de su parte o de recibir una respuesta desfavorable, nos veremos obligados a iniciar el correspondiente reclamo judicial, haciendo valer nuestros derechos como consumidores, porque un servicio mal prestado no debe ser pagado. Como así también reclamando daños y perjuicios por el mal estado del agua, lo que produce en nuestros cuerpos diarreas, problemas intestinales y deshidratación. Además, hay comercios que sufren pérdidas ante la imposibilidad de usar el servicio".

Más de 30 personas, acompañadas por los concejales Nancy Jaime, Marcelo Cuniberti y Martín Buitrago, se concentraron frente a la oficina en la mañana de ayer y mantuvieron una reunión con Javier Jurado, quien es gerente de Servicio de Aguas del Norte y con el jefe de la firma, Sergio Alemán.

Los residentes plantearon con dureza el problema que sufre la ciudad desde hace más de 50 años y reclamaron las soluciones. Hubo quejas por los montos de facturación, ya que algunos vecinos pagan más de agua que de energía eléctrica.

"Este mes me vino en la factura 1.987 pesos de agua y no la voy a pagar. Pero además tengo que gastar $1.000 más en bidones de agua porque la que sale por los grifos no se puede tomar. Me cobran por los metros cuadrados del terreno. Yo hago changas y en mi casa vivimos cuatro personas, no puedo pagar esto, me dijeron que haga los trámites para que me coloquen un medidor", dijo José Puntano, vecino de El Crestón.

Doña Rosa Lucía Sarmiento acudió a la protesta con un recipiente con agua turbia que salió en su casa, ubicada en el barrio Marco Avellaneda. "Ya hice el reclamo, pero nunca recibimos las soluciones. Hace más de 50 años que Metán viene sufriendo por la mala calidad del agua y esto no puede continuar", dijo la mujer.

Van a solicitar descuentos

Por su parte, Ramiro García, uno de los referentes de los autoconvocados dijo que han pedido el apoyo de los concejales para solicitar ante el Ente Regulador los descuentos correspondientes en las facturas de agua por los días que no se prestó el servicio. "Yo voy a seguir juntando firmas y reclamos para hacer en la primera semana de marzo una denuncia judicial por estafa, para accionar como corresponde. Sigue la burocracia, las promesas y lo cierto es que continúan postergando las soluciones a un problema histórico", dijo el peluquero García.

Buscan soluciones

"Hemos escuchado las inquietudes que tienen los vecinos de Metán en cuanto a la calidad y continuidad en el servicio. Fue una reunión positiva, en la que nosotros nos comprometimos con una serie de trabajos a ejecutar desde la parte operativa para minimizar las afectaciones que hay en los días de lluvias importantes, principalmente. Vamos a regresar la semana que viene para seguir avanzando en soluciones conjuntas", dijo Jurado.

"Uno de los planteos también fue el tema de la facturación, en cuanto a los días que hubo afectación, por lo que se sugirió a los vecinos seguir el mecanismo formal a través del Ente Regulador, para que tengamos el marco jurídico para cualquier descuento o lo que se resuelva", destacó el gerente de Servicios de Aguas del Norte.

"Tenemos proyectos para la construcción de dos plantas potabilizadoras, una sobre el río Metán y otra en el Conchas, para mejorar la calidad y cantidad de agua, para evitar los inconvenientes sobre todo en períodos de lluvia. Ya se hicieron las presentaciones a nivel nacional y se están gestionando los fondos", indicó Jurado.

"Ya hay tres pozos perforados y faltan las obras complementarias. Estamos haciendo la compra del equipamiento para habilitar, dentro de 45 a 60 días, uno de ellos. Además estamos haciendo trabajos en el río Conchas", remarcó.