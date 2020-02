Las carpas de carnaval funcionarán sólo de 18 a 24

El fin de semana pasado no se desarrollaron los bailes debido a la agresión que sufrió un vecino en el interior de un local carnestolendo.

Otra vez la violencia obligó a las autoridades a suspender las carpas de carnaval y a tomar medidas preventivas de seguridad, como la reducción del horario de funcionamiento y exigencias que deberán cumplir los organizadores de los bailes que se desarrollan los domingos.

El jefe de la Unidad Regional 3 de la Policía de Metán, Lisandro Cejas, confirmó que un joven de 19 años fue agredido en el interior de uno de los bailes que funciona en el club Instituto Tráfico. El muchacho recibió un golpe de puño y al caer se golpeó la cabeza.

El joven fue trasladado al hospital Del Carmen (donde también hubo incidentes) y luego fue derivado al hospital San Bernardo, donde logró recuperarse de las graves lesiones.

El intendente municipal, José María Issa, firmó la resolución correspondiente, y confirmó que el horario de funcionamiento de los bailes se reducirá a partir de este fin de semana. Será de 18 a 24 (con anterioridad la apertura se realizaba a las 16).

"Las carpas van a seguir funcionado. Quiero aclarar que estoy a favor de que la gente se divierta y la pase bien, pero debemos tener en cuenta la seguridad en estos eventos que son tradicionales en nuestra ciudad", dijo el intendente.

"El horario se va a reducir y los organizadores van a tener que contar con ambulancias en los locales, mejorar la iluminación y cumplir con las exigencias que ya se les han informado. Además, he pedido a las autoridades que se aplique el derecho de admisión a rajatabla, porque no es posible que por culpa de algunos inadaptados los vecinos no puedan divertirse en familia", destacó.

Issa dijo que incluso este año se diagramaron más fechas los fines de semana para que los empresarios puedan trabajar y la gente pueda disfrutar de las fiestas carnestolendas, que son muy concurridas.

Irregularidades

"Nosotros detectamos irregularidades en materia de seguridad en las dos carpas que funcionan en Metán y mantuvimos reuniones previas con los organizadores de los bailes para que corregir las situaciones y no se había dado cumplimiento a las directivas", dijo Cejas.

Detalló que algunos de los problemas fue la superación de la capacidad de concurrentes a los locales y a la presencia de menores.

"También corroboramos otras falencias, como la falta de iluminación", destacó.

La situación motivó reuniones y hasta una conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes el intendente José María Issa, la gerente del hospital Del Carmen, Annavella Balbuena, concejales y autoridades policiales.

Un antecedente de 2018

Cuando el actual jefe comunal, José María Issa, era concejal y estuvo a cargo de la intendencia en forma interina en 2018, tomó la misma medida, que motivó una gran polémica ciudadana.

En esa oportunidad, debido a los incidentes ocurridos cuando se inauguraron los bailes de carnaval, se suspendieron las carpas, durante un fin de semana, en forma provisoria.

Issa había firmado la resolución luego de reunirse con funcionarios, asesores y autoridades de la Policía de la Provincia.