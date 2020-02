Edgardo Bartomioli estuvo en Santa Victoria Este, territorio afectado por la crisis nutricional, recorriendo los puestos y parajes, entre el jueves y viernes de la semana pasada.

El santafesino es el nuevo director nacional ejecutivo en Emergencia, del Ministerio de Defensa de la Nación, y estuvo compartiendo las tareas que realiza una pequeña comisión de soldados de la sección Agua, del batallón Ingenieros de la V Brigada de Montaña General Belgrano.

La realidad del Chaco salteño lo golpeó duro y El Tribuno indagó sobre sus impresiones.

¿Cuáles fueron las impresiones que le dejó el recorrido por Santa Victoria Este?

La visita tuvo dos aspectos. Un aspecto muy positivo sobre el trabajo del Ejército con la gente. Quiero resaltar el compromiso de los soldados con las comunidades originarias en Santa Victoria Este. Y eso le voy a transmitir al señor ministro de Defensa (Agustín Rossi) y a la señora secretaria de coordinación militar para Emergencia. Por otro lado, la angustia por ver a este pueblo abandonado por el Estado. Me parece que esto es de hace mucho tiempo, que no es una cosa de ahora. Creo que hay que tomar un compromiso serio que interprete la interculturalidad de nuestro pueblo. Que no podemos seguir dejando de lado a nuestros pueblos originarios porque ellos estaban aquí antes que nosotros, y lo digo como hijo de inmigrantes. Las condiciones de vida de esta gente son angustiantes.

En cada comunidad que fuimos había al menos un niño con diarrea, con graves riesgos de desnutrición, y no vimos presencia médica. Lo único que vimos es el trabajo de una enfermera del Ejército, que hizo una labor excelente, pero sabemos que una enfermera no puede medicar, etc. Hizo un trabajo extraordinario esta cabo primero. Esos dos aspectos salen de esta visita.

Hay muchas prioridades, ¿cuáles son las principales?

Hay una necesidad de brindar una ayuda como sea. La Provincia de Salta declaró una emergencia sanitaria el lunes de la semana pasada. Quizás aún no pudieron desplegarse, pero no se ve la presencia médica que es absolutamente necesaria, como así también de asistentes sociales, promotores de salud. Esta gente necesita ayuda ya. No podemos seguir teniendo niños muertos en Salta ni en cualquier otra parte del país. Eso me llevo, me llevo una angustia de ver chicos que quizás cuando vuelva ya no están más; eso es muy fuerte. Y creo que hay que poner las cosas en claro: esta gente necesita ayuda inmediata del Estado argentino.

Pero el problema también es estructural...

Es un problema integral que tiene que ver con faltas de fuentes de trabajo, con la falta de acceso a la educación, falta de integración, etc. Esta gente no está integrada y no podemos echarle la culpa a ellos. No podemos seguir diciendo que los aborígenes son los culpables, por su cultura. Tenemos que promover la interculturalidad y resolver los problemas estructurales y transversales a todos los temas, sociales, económicos educativos sanitarios.

¿Y cuáles son las impresiones más personales?

Me llevo la sensibilidad y el recibimiento que nos dio este pueblo. A eso también hay que resaltarlo. El reconocimiento a la ayuda de los soldados. Nos abrieron sus puertas, sus casas y están absolutamente agradecidos. Quizás sin saber, ni ellos ni nosotros, porque le brindamos algo elemental como medio de vida que es agua apta para el consumo; ni más ni menos que eso. Necesitamos agua porque casi todo nuestro cuerpo, como bien lo dijo el director del hospital de Santa Victoria Este (Enrique Heredia), está contenido por agua y esta gente no tiene agua. Parece poco, pero yo creo que es muchísimo lo que estamos haciendo.