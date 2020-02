Juventud cumplió: venció a La Merced 2 a 0 y manda en su zona

Juventud empieza a acomodarse mejor en el torneo, porque anoche en medio de una lluvia a pleno en el estadio Padre Martearena, venció a Deportivo La Merced por 2 a 0, con conquistas de Cristian Chavarría, y el “Momoto” Ricardo Gómez, los dos tantos en el primer tiempo.

El santo con ideas claras para explotar los avances se adueño rápidamente del trámite del partido frente a un rival que nunca encontró la forma de acercar peligro en la valla defendida por Eduardo Flores.

Con un Mauro Cachi atento para asociarse al juego y en la búsqueda permanente de avanzar, de sacarse la marca de encima, provocó serios desajustes en el sector defensivo del equipo contrario. Así, Cachi en un escapada por izquierda lanzó un centro al ras del césped, y primero Matías Vicedo no pudo conectar, pero Cristian Chavarrría no perdonó, dejó sin respuesta a Mariano Maino y decretó la apertura en el marcador. Por lo que había mostrado hasta ese momento tanto la formación antoniana, la ventaja se asemejaba a una superioridad notoria sobre el conjunto del Valle de Lerma.

Una tibia reacción intentó La Merced y fue a través de Matías Ceballos que inquietó con un disparo de media distancia, que dio en la base del poste, pero luego más se preocupó en corregir los desaciertos defensivos y que no fue posible porque Jorge Serrano quiso salir jugando desde su propio campo y el Momoto Gómez rápido para cortar la jugada, alcanzó a pellizcarla y cuando enfrentó a Maino, sacó un remate furibundo que se fue a levantar los piolines para conseguir el 2 a 0, a favor del ganador.

Uno que otro avance propuso La Merced en la segunda etapa, medio que se fue al frente para tratar de acortar las diferencias. El ingreso de Facundo Zamarían que equilibró en cierta forma las cargas en la zona media, donde Juventud marcaba la diferen cia por la velocidad de sus volantes.

Claro que el gasto que los jugadores antonianos hicieron en la primera parte obligó a regular el ritmo y se ingresó a un terreno deslucido de las acciones, con un llamativa falta de asediar el arco de enfrente.

Pero Juventud con los ingresos del “Enano” Matías Fernández y el juvenil tucumano Juan González logró otra vez ejercer dominio. Y nuevamente la posibilidades de gol rondaron en las cercanías de Mariano Maino.

Finalmente, Juventud se encontró con la segunda victoria en el torneo y con ganas de seguir creciendo.

Síntesis

Juventud 2 La Merced 0

E. Flores (5) M. Maino (5)

N. Pérez (6) M. Sánchez (4)

M. Arce (6) J. Serrano (4)

G. Nazario (5) M. Campos (5)

J. Velazco (5) J. Molina (3)

M. Cachi (6) F. Páez (4)

C. Churquina (5) C. Abregú (4)

C. Chavarría (6) M.Ceballos (5)

L. Silveira (5) F. Giménez (5)

M. Vicedo (5) J. Cuéllar (5)

R. Gómez (6) A. Ibáñez (4)

DT: A. Cuadrado DT: M. Martos

Goles PT: 14’ C. Chavarría (JA), 42’ R. Gómez (JA).

Cambios PT: 31’ F. Zamarían por C. Abregú (LM). ST: inicio, E. Valdez por J. Molina (LM), 18’ J. Molina por L.Silveira (JA), 27’ M. Fernández por R. Gómez (JA), 34’ J. González por M. Cachi (JA), 36’ D. Rodríguez por M. Campos (LM).

Expulsado ST: 24’ A. Ibáñez (LM).

Jornada: 2ª fecha - Árbitro: Juan Aguilera (5) - Estadio: Padre Martearena

Zona 4

Equipos J G E P Pts.

Juventud 2 2 0 0 6

La Merced 2 1 0 1 3

Peñarol 1 0 0 1 0

Libertad (SC) 1 0 0 1 0

Sábado, a las 17

Libertad (SC) vs. Peñarol

la que viene (3º)

Libertad (SC) vs. Juventud

Peñarol vs. La Merced