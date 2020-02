OSCARS 2020: La lista de todos los nominados al premio

Los premios Oscar 2020 se realizarán mañana en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Desde las 20.30 (hora Argentina) se podrá disfrutar de la alfombra roja mientras que la premiación comenzará a las 22.

Para esta edición, entre las películas nominadas a los Premios Oscar 2020 aparece Guasón (Joker) de Todd Phillips como una de las favoritas: recibió 11 nominaciones. Por otra parte, El irlandés de Martin Scorsese, 1917, de Sam Mendes, y Había una vez… en Hollywood de Quentin Tarantino, obtuvieron diez nominaciones cada una.

Una de las grandes revelaciones es el film de Corea del Sur Parásitos que obtuvo seis candidaturas, dos de las cuales son Mejor película extranjera y Mejor película.

Por otra parte, este año la ceremonia tampoco contará con un conductor oficial sino que figuras como Jennifer Lopez, Chris Evans, Tessa Thompson, Amandla Stenberg, Charlize Theron y Brie Larson entre sus presentadores.

MEJOR PELÍCULA

El irlandés

Martin Scorsese

10 NOMINACIONES

Jojo Rabbit

Taika Waititi

6 NOMINACIONES



Guasón

Todd Phillips

11 NOMINACIONES

Mujercitas

Greta Gerwig

5 NOMINACIONES

Historia de un matrimonio

Noah Baumbach

6 NOMINACIONES

1917

Sam Mendes

10 NOMINACIONES

Había una vez... en Hollywood

Quentin Tarantino

10 NOMINACIONES

Parásitos

Bong Joon-ho

6 NOMIACIONES



Contra lo imposible

james Mangold

4 NOMINACIONES



MEJOR ACTOR



Antonio Banderas

Dolor y gloria



Leonardo DiCaprio

Había una vez...

Adam Driver

Historia de un matrimonio



Joaquin Phoenix

Guasón



Jonathan Pryce

Los dos Papas

MEJOR ACTRIZ



Cynthia Erivo

Harriet



Scarlett Johansson

Historia de un matrimonio



Saoirse Ronan

Mujercitas

Charlize Theron

El escándalo

Renée Zellweger

Judy

MEJOR DIRECTOR

Martin Scorsese

El irlandés



Todd Phillips

Guasón



Sam Mendes

1917



Quentin Tarantino

Había una vez...



Bong Joon-ho

Parásitos

MEJOR ACTOR DE REPARTO



Tom Hanks

Un buen día en el vecindario



Anthony Hopkins

Los dos Papas



Al Pacino

El irlandés



Brad Pitt

Había una vez...

Joe Pesci

El irlandés

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



Kathy Bates

El caso de Richard Jewell

Laura Dern

Historia de un matrimonio



Scarlett Johansson

Jojo Rabbit



Florence Pugh

Mujercitas



Margot Robbie

El escándalo



MEJOR FILME ANIMADO



Cómo entrenar a tu dragón 3

Dean DeBlois



Perdí mi cuerpo

Jérémy Clapin



Klaus

Sergio Pablos, Carlos Martínez López



Señor Link

Chris Butler



Toy Story 4

Josh Cooley

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Corpus Christi

Polonia



Honeyland

Macedonia



Les Miserables

Francia

Dolor y gloria

España

Parásitos

Corea del Sur



MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Guasón

Hildur Guðnadóttir

Mujercitas

Alexandre Desplat



Historia de matrimonio

Randy Newman

1917

Thomas Newman



Star Wars: El ascenso de Skywalker

John Williams



MEJOR CANCIÓN

I Can't Let You Throw Yourself Away

Toy Story 4 Randy Newman

I’m Gonna Love Me Again

Rocketman Elton John y Taron Egerton

I’m Standing With You

Breakthrough Chrissy Metz

Into the Unknown

Frozen IIPanic! at the Disco

Stand Up

HarrietCynthia Erivo

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

El irlandés

Guionistas: Steven Zaillian

Jojo Rabbit

Guionistas: Taika Waititi

Guasón

Guionistas: Todd Phillips y Scott Silver

Mujercitas

Guionistas: Greta Gerwig

Los dos Papas

Guionistas: Anthony McCarten



MEJOR GUIÓN ORIGINAL

First Reformed

Guionistas: Paul Schrader

Navajas y secretos

Guionistas: Rian Johnson

Historia de un matrimonio

Guionistas: Noah Baumbach

1917

Guionistas: Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns

Había una vez... en Hollywood

Guionistas: Quentin Tarantino

MEJOR FOTOGRAFÍA



El irlandés

Rodrigo Prieto

Guasón

Lawrence Sher

The Lighthouse

Jarin Blaschke

1917

Roger Deakins

Había una vez... en Hollywood

Robert Richardson



MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El Irlandés

Jojo Rabbit

1917

Había una vez... en Hollywood

Parásitos

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

El irlandés

Jojo Rabbit

Guasón

Mujercitas

Había una vez... en Hollywood



MEJOR EDICIÓN

Contra lo imposible

El irlandés

Jojo Rabbit

Guasón

Parásito



MEJORES EFECTOS VISUALES

Avengers: Infinity War

El irlandés

1917

El Rey León

Star Wars: El ascenso de Slywalker

MEJOR PEINADO Y MAQUILLAJE

El escándalo

Judy

The Edge of Democracy

For Sama y Honeyland



MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Contra lo imposible

Guasón

1917

Había una vez...en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra

Contra lo imposible

Guasón

1917

Había una vez...en Hollywood



MEJOR

Documental

American Factory

Steven Bognar, Julia Reichert and Jeff Reichert

The Cave

Feras Fayyad, Kirstine Barfod and Sigrid Dyekjær

The edge of democracy

Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris and Tiago Pavan

For Sama

Waad al-Kateab and Edward Watts

Honeyland

Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska and Atanas Georgiev

MEJOR

Cortometraje Documental

In the Absence

Yi Seung-Jun and Gary Byung-Seok Kam

Learning to Skateboard in a Warzone

Carol Dysinger and Elena Andreicheva

Life Overtakes Me

John Haptas and Kristine Samuelson

St. Louis Superman

Smriti Mundhra and Sami Khan

Walk Run Cha-Cha

Laura Nix and Colette Sandstedt

MEJOR

Cortometraje

Brotherhood

Meryam Joobeur and Maria Gracia Turgeon

Nefta Football Club

Yves Piat and Damien Megherbi

The Neighbors’ Window

Marshall Curry

Saria

Bryan Buckley and Matt Lefebvre

A sister

Delphine Girard

MEJOR

Cortometraje Animado

Dcera

Daria Kashcheeva

Hair Love

Matthew A. Cherry and Karen Rupert Toliver

Kitbull

Rosana Sullivan and Kathryn Hendrickson

Memorable

Bruno Collet and Jean-François Le Corre

Sister

Siqi Song