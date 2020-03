Orán: Piden regularizar el pago en el hospital al personal de seguridad

El concejal Gonzalo Díaz, del bloque Frente de Todos Partido de la Victoria, presentó un proyecto de resolución, que será tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Orán, donde expone la grave situación que atraviesan los trabajadores que cumplen la función de personal de seguridad en el hospital San Vicente de Paúl.

Dicen que sus haberes no son abonados desde el mes de diciembre del 2019 y que tampoco han percibido lo correspondiente a vacaciones.

Según manifiesta el edil, esta anomalía causa un grave perjuicio social a alrededor de 22 trabajadores y sus familias, además de poner en constante peligro la seguridad patrimonial del hospital local.

Desde la gestión anterior

"El Ministerio de Salud de la Provincia no ha abonado en tiempo y en forma a la empresa de seguridad Centinela el servicio tercerizado, desde antes de la asunción del nuevo gobierno provincial", expresó Díaz.

En el proyecto queda claro que demás de la deuda adquirida con los trabajadores, el sueldo de alrededor de 14 mil pesos es insuficiente para su manutención, sumado a la falta de provisión de indumentaria, que debe ser adquirida por los mismos trabajadores.

"Esta situación fue tan grave que no solo tuvieron que pasar las fiestas de fin de año sin dinero, sino que este problema lleva prácticamente 4 meses, causando graves perjuicios a los trabajadores que no pueden llevar su sustento diario a sus domicilios, máxime en la época de comienzos del período escolar", manifestó.

Lo que dice la Constitución

El joven concejal hizo referencia a que la Constitución Nacional en su artículo 14 bis expresa: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario".

Por otra parte recordó que, además, la Constitución de la Provincia de Salta expresa en su artículo 43: El trabajo, en sus diversas formas, es un derecho y un deber en la realización de la persona y en su activa participación en la construcción del bien común.

Por su alta finalidad social goza de la especial protección de las leyes, que deberán procurar al trabajador las condiciones de una existencia digna y libre. La Provincia reconoce al trabajo como la fuente genuina del progreso y bienestar de todos sus habitantes. A través de él las personas manifiestan su capacidad creadora.

Si bien los trabajadores amenazaron no continuar con sus funciones hasta que el Ministerio de Salud no salde las deudas, "nos intimaron a que no dejemos nuestros puestos de trabajo".

La nueva gestión solo nos pagó el mes de noviembre y el medio aguinaldo pero aún no tenemos novedades de un próximo pago.

Inseguridad interna

El contrato con esa empresa de seguridad privada, según una fuente hospitalaria, se realizó en el 2016 pocos meses después de que un hombre sometiera sexualmente en el mismo hospital, en la morgue del mismo, a una mujer fallecida, cuyo cadáver había sido trasladado desde la localidad de Los Toldos para la realización de una autopsia ordenada por la Justicia Penal.

Y a una paciente de 76 años que había sufrido un ACV, abusada en la misma habitación del nosocomio, sin contar los innumerables casos de robo a pacientes y hasta a profesionales del establecimiento sanitario.

Actualmente hay vigiladores en las puertas de ingreso al hospital, como en los diferentes pisos del edificio, que tienen a cargo el control de todas las personas que entran y salen y uno de ellos realiza rondas en los distintos sectores.