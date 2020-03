Popeye va por más títulos en caballeros

La primera de caballeros de Popeye viene siendo cosa seria este último tiempo, los chicos espinacas cerraron su pretemporada no solo con su título de campeón en el Torneo Goga Gómez, invictos con un solo gol en contra y cuarenta y ocho tantos a favor después de jugar los cincos partidos.

En la final no tuvieron problemas para golear 5 a 1 a Atlético Mitre y quedarse con el trofeo antes de iniciar el próximo domingo el Torneo Iniciación que organiza la Asociación Salteña de Hockey.

Cabe destacar que el año pasado, Popeye se quedó con el título en el Torneo de Honor venciendo en la final a Cachorros por 2 a 1.

Bajo la conducción técnica de Silvina Urueña y la preparación física por parte de Sebastián Poppe, la pretemporada comenzó el 20 de enero con objetivos a corto y largo plazo, a corto plazo viajar a jugar el Campeonato Vendimia en Mendoza con los mejores equipos del país y recuperar el título del Goga Gómez que hacía dos años no lo conseguía.

Los objetivos a corto plazo fueron cumplidos y enfocados para trabajar y lograr los objetivos a largo plazo.

Sin lugar a dudas, para esta temporada los caballeros de Popeye prometen dar un gran esfuerzo para dejar parado al hockey salteño.

Los campeones

Joaquín García

Joaquín Ísola (capitán)

Nicolas Fernández

Uriel Borda

Braian Pereira

Lucas Herrera

Santiago Arias

Valentín Ísola

Martín Fernández

Ignacio Vilte

Agustín Ísola

Luciano Rodríguez

Santiago Barzola

Santiago Mulki

Sebastián Funes

Carlos Kripper

Franco Vlender



Cuerpo técnico:

DT: Silvina Urueña

PF. Sebastián Poppe

Jefe de equipo: Zaira Isola

Se viene el iniciación

En damas el certamen estará dividido en dos zonas.

En la zona I estarán Universitario Rugby, Tigres Negro, Universitario Hockey, Jockey Rojo y Gimnasia Blanco.

La zona II la integrarán Popeye A, Gimnasia Celeste, Atlético Mitre y Cachorros.

Por su parte, en caballeros, el certamen arrancará el domingo y en la primera fecha el campeón defensor Popeye recibirá a Universitario Hockey, mientras que Cachorros hará lo propio ante Gimnasia y Tiro. El que tendrá fecha libre será Mitre.