Para un diputado de Cambiemos “el mate es el culpable de la decadencia del país”

Con mandato hasta diciembre de 2021, el diputado nacional de Cambiemos por la ciudad de Buenos Aires, Fernando Iglesias, ha protagonizado en los últimos años toda polémica a su alcance para denostar a opositores políticos, especialmente para defender el gobierno de Mauricio Macri en la alianza UCR-PRO.

Esta vez, el legislador se la agarró con el mate, al que culpó por “la decadencia del país”. Todo comenzó con un tuit matutino, en un contexto de sugerencias de medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus, con 19 casos positivos en la Argentina.

Cabe recordar que los especialistas médicos han asegurado que no hay motivos para alterar la costumbre de compartir el mate con otras personas si no éstas no se encuentran afectadas por cualquier virus, no solo el coronavirus.

Es un buen momento para erradicar definitivamente la horrible costumbre del mate, responsable de la decadencia del país. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 10, 2020

Las respuestas no se hicieron esperar, especialmente las que salieron en defensa del sector productivo yerbatero que se concentra en Corrientes y Misiones. Entre los que se animaron a criticarlo, estuvo el diputado provincial renovador Roque Gervasoni. Muchas de esas críticas fueron respondidas por Iglesias, demostrando el interés por captar la atención de los tuiteros del martes.

No faltaron las fotos de su conductor político, Mauricio Macri, tomando mate en el palco de La Rural de Palermo mientras fue presidente de la Nación.

