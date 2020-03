Suspenden los torneos deportivos

El Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, aclaró hoy que la resolución de suspender cualquier tipo de actividad deportiva en el mes de marzo, no abarca al fútbol local ni internacional, al menos de Copa Libertadores.

"No incluye torneo local ni Copa Libertadores, porque en ninguno de los países de Sudamérica hay circulación comunitaria", explicó Lammens en declaraciones a TyC Sports.

Asimismo, el actual ministro y ex presidente de San Lorenzo indicó que luego de la declaración de pandemia, del coronavirus, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Lammens comentó que "lamentablemente es minuto a minuto".

"Cuando pensamos en suspender esta mañana los eventos en el Cenard había un panorama, luego la OMS declaró la pandemia, y ahora estamos pendientes de lo que diga el Ministerio de Salud y actuaremos en consecuencia", señaló.

En Argentina se suspendieron el Campeonato Sudamericano de Natación, la Copa del Mundo de Espada, el Gran Prix de atletismo y el Preolímpico de boxeo, por el coronavirus.

"La declaración de pandemia cambia todo a nivel mundial y veremos qué se decide. El torneo local se juega sin ningún tipo de modificaciones, al igual que la Copa Libertadores", afirmó Lammens.