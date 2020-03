Iván Cruz puso la mira en el blanco para ganar el Apertura y llegar al equipo olímpico

Dos tiradores, dos podios. Dos grandes resultados obtuvieron los salteños Iván Gabriel Cruz y Amanda D’Angelo en el reciente Torneo Apertura de tiro que desarrolló la Federación Argentina de la disciplina en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires. Iván se consagró campeón argentino en la modalidad pistola 10 metros juveniles, mientras que Amanda fue tercera en rifle olímpico 10 metros, en la misma categoría.

Ambos, representando a Tiro Federal Salta, partieron con muchas ilusiones de nuestra ciudad y regresaron con una medalla que les permite fortalecer su gran presente. Iván y Amanda vienen encadenando buenas actuaciones que les abren las puertas para nuevos desafíos a nivel nacional y también internacional.

En el caso de Iván, 19 años, el primer puesto no solo lo transformó en campeón argentino, sino también en integrante del equipo olímpico argentino; no todo queda allí, ya que los entrenadores del equipo argentino de tiro lo seleccionaron para competir en el primer Campeonato Panamericano de Tiro que se desarrollará en Lima, Perú, del 6 al 9 de mayo.

El certamen continental pasó ahora a ser el máximo desafío de Iván en la temporada. El juvenil salteño ya tiene experiencia internacional habiendo participado entre 2017 y 2018 en varios torneos en Europa, también siendo parte del equipo de la Federación Argentina de Tiro (FAT).

La del próximo Panamericano será una experiencia muy distinta a las que ya vivió Iván puesto que en esta ocasión competirá en la categoría de mayores. El equipo de mayores tiene tiradores de mucha experiencia como la cordobesa Fernanda Russo, representante olímpica en Río de Janeiro 2016 y medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, y Federico Gil, también representante argentino en los últimos Juegos Olímpicos.

Aun cuando Iván no haya competido todavía entre los mayores, el resultado que obtuvo en el Apertura de la FAT lo coloca entre los mejores de esa categoría en pistola 10 metros. Comparando los puntos que obtuvo el salteño entre los juveniles y lo que hicieron los mayores, su resultado le hubiese permitido hoy ser subcampeón argentino de la divisional superior.

La actuación de Amanda D’Angelo no se queda atrás. El tercer puesto que consiguió en rifle olímpico 10 metros no hace más que darle una mayor proyección a nivel nacional. Con apenas 13 años ya está entre las mejores juveniles del país y su performance también ha llamado la atención de los entrenadores de la FAT.

Amanda se volcó al tiro deportivo entre los 9 y 10 años. Su primer gran resultado lo consiguió el año pasado al ser campeona de los Juegos Evita en la modalidad de rifle de quiebre; hace siete meses tomó por primera vez entre sus manos un rifle olímpico y su rápido progreso la ha llevado a ser la tercera mejor tiradora del país en esa modalidad.

Su proyección no solo se mide por los resultados que obtuvo en los últimos meses sino también por las convocatorias en las que participó.

La más reciente fue el Campus YOG 2022 donde fue la única tiradora salteña seleccionada para una semana de entrenamiento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires; allí se reunieron más de 400 deportistas, de diferentes disciplinas, que podrían ser seleccionados para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollarán en Dakar en 2022.

El tercer puesto y el plus de estar en el grupo de proyección de los JJOO Dakar 2022 podría valerle a Amanda recibir una beca deportiva que le permitiría contar con nuevos elementos de competencia.