El Federa A y el Regional, a puertas cerradas

Los clubes salteños que clasificaron a la segunda fase del torneo Regional Federal Amateur se encontraron ayer con la firme decisión por parte de los organismos nacionales (Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación), de “suspender preventivamente y hasta nuevo aviso la concurrencia de público de cualquier parcialidad en todos los eventos deportivos a desarrollarse en todo el territorio nacional”.

Esta medida por el coronavirus fue acatada por el Consejo Federal, organizador del torneo Regional Federal Amateur, por lo que los partidos programados en la región norte y por el cual compiten ocho equipos salteños, Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro, San Antonio, La Merced, Deportivo Tabacal, Deportivo El Galpón, Deportivo Michel de Metán e YPF de Joaquín V. González, se jugarán sin público este fin de semana. Y esto generó una preocupación muy grande en las dirigencias locales.

La no presencia de público afecta a todos los clubes a los largo y ancho del país, específicamente, en el orden financiero, no solo por el pago de haberes a sus jugadores, sino porque deben afrontar los gastos organizativos de habilitar el estadio, más pago de aranceles de árbitros y otros gastos, sin ninguna recaudación.

Una vez que se conoció la noticia a nivel local, Juventud, a través del presidente Gustavo Klix, expresó su disconformidad: “Estamos analizando pedir la suspensión de la fecha”.

Osvaldo Romano, delegado de la región norte en el Consejo Federal, en el programa Equipo10, también explicó: “Hasta ahora lo que tenemos es que solo se juega sin publico, pero vamos a pelear para que no se juegue el Regional”.

Asimismo, Central Norte deberá jugar por el torneo Federal A a puertas cerradas la próxima semana, cuando reciba a Chaco For Ever. “Significaría un perjuicio enorme para Central Norte, a diferencia de otros equipos que tienen otro tipo de apoyo. De todos modos, vamos a aceptar la resolución que se tome”, manifestó Héctor De Francesco, el presidente cuervo.