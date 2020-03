Se investigará el vínculo entre Prado y el robo del gasoducto

Para el próximo lunes el cuerpo de concejales de la localidad de Aguaray, integrado por 7 ediles, convocó a sesión ordinaria para tratar como principal tema la conformación de una comisión que investigará la conducta del intendente Enrique Prado, envuelto en un verdadero escándalo que investiga la Justicia Federal, por el robo de 35 kilómetros de caños del Gasoducto del NEA.

Prado, con una resolución fechada el pasado 23 de diciembre, había autorizado a una empresa de Mendoza el desentierro, retiro y traslado de alrededor de 2.500 caños ubicados al este de la localidad de Aguaray que pertenecen al Estado nacional, pero que estaba ejecutando la empresa de servicios Vertúa S.A. Cuando la maniobra delictiva, que implica un perjucio de más de 30 millones de dólares, fue descubierta, se transformó en un verdadero escándalo.

Como justificativo Prado esbozó el argumento de que la empresa mendocina OSYC. S.A venía con una autorización del Ministerio de Ambiente de la Nación, organismo que desconoció la operación, y le exigió que se retracte bajo apercibimiento de iniciarle acciones le gales.

El diputado por el departamento de Rivadavia, Ramón Villa, por su parte, presentó en la Cámara Baja provincial un pedido de intervención del municipio, por lo que la situación de Prado aparece como muy complicada. En tanto, la Justicia Federal, desde que el tema se hizo público, citó a varias personas a declarar pero hasta el momento la Fiscalía federal no elevó las actuaciones al juez Gustavo Montoya.

Declaración ante la Justicia

El jueves pasado fue convocado a prestar declaración en la fiscalía federal de Orán el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Alemán, quien precisó que "el motivo por el cual se me citó fue para que yo explique qué conocimiento tenía como presidente o como miembro del cuerpo acerca de las resoluciones emanadas del Ejecutivo municipal, que llevan la firma del intendente Prado. En mi declaración precisé que el Concejo Deliberante no tenía conocimiento alguno de que se haya autorizado el retiro de esos caños del gasoducto, y que por el contrario lo que le hemos pedido al intendente es que nos remita las resoluciones que firmó con ese fin pero que no aparecen en el Boletín Oficial".

Alemán agregó que "el lunes anterior le solicitamos al Ejecutivo municipal que nos remita en el plazo de 48 horas unas 10 resoluciones que no están en el Boletín Oficial y no sabemos por qué, entre ellas la que Prado firmó autorizando el retiro de los caños por la supuesta contaminación ambiental".

Al mediodía de ayer el intendente respondió la requisitoria del cuerpo y lo hizo solicitando una prórroga de 10 días, a pesar que por diversos medios de comunicación había asegurado contar con toda la documentación que respaldaba la maniobra y con la supuesta autorización por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación.

"Por toda esa situación es que decidimos que el lunes se ponga a consideración del cuerpo la conformación de una comisión que investigará la conducta del intendente Enrique Prado. Como corresponde, tendrá todas las posibilidades de explicar todo lo que se va conociendo, pero no vamos a emitir ningún juicio al respecto hasta tanto el intendente haga su descargo como corresponde" expresó Alemán.

Vecinos y funcionarios

El presidente del Concejo Deliberante de Aguaray recordó que "desde que se hizo público el tema vinieron varios vecinos con la intención de declarar ante el cuerpo el conocimiento que tienen del tema, lo que podrán hacerlo una vez que se conforme la comisión investigadora. En esta localidad hay mucha gente idónea en temas de gasoductos, a quienes funcionarios de esta administración municipal -según nos comentaron- habían ido a ofrecerles el trabajo de desenterrar los caños. También tuvimos la presencia de Alexis Navarrete, que ocupa una secretaría actualmente en el Ejecutivo municipal, quien quería aclararnos que él nada tuvo que ver con esta maniobra y que si bien hace algunos años fue militante de La Cámpora hace por lo menos cuatro años dejó de serlo. La aclaración venía por el hecho que se quiso involucrar a esta agrupación política nacional y de hecho el propio Prado lo hizo, en el robo de los caños industriales".

No a las intervenciones

Alemán, presidente del cuerpo deliberativo de Aguaray, explicó que "otra de las preocupaciones que tiene la comunidad de Aguaray es el hecho que el diputado Ramón Villa presentó en la Cámara Baja un pedido de intervención para nuestra localidad. Todos sabemos lo que sucede con las intervenciones, que el gobernador manda funcionarios de la capital de la provincia para hacerse cargo de municipios que en realidad no conocen. Ya hemos visto lo que sucedió en municipios vecinos y resultan peor las intervenciones que los intendentes intervenidos".

Agregó: "Por ese motivo vamos a conformar la comisión investigadora, una vez que haga su trabajo determinará si corresponde o no la destitución del intendente pero lo que menos queremos es que venga gente de afuera a decir cómo tenemos que resolver nuestros problemas".