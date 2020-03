Endometriosis, la enfermedad responsable de los fuertes dolores menstruales

Un grupo significativo de mujeres experimenta dolores muy fuertes durante su menstruación, algo que en muchos casos se considera normal. Pero en una gran parte de esos cuadros no se debe a las molestias típicas del periodo, sino a una afección poco conocida: la endometriosis.

Este 14 de Marzo se ha fijado como Día Mundial de la Lucha contra la Endometriosis, de manera que la fecha sirve para destacar que a la mitad de las mujeres no se les llega a diagnosticar nunca, una situación que afecta gravemente la calidad de vida de quienes la padecen.

La endometriosis es una enfermedad crónica y benigna ,que afecta a las mujeres en edad fértil y se caracteriza por el dolor intenso durante la menstruación que no se calma con analgésicos comunes. Cada 14 de marzo se celebra el día mundial en procura de concientizar y difundir información sobre la misma, como forma de prevención.

Se estima que la enfermedad tiene una frecuencia de entre 6 y 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva. Según la Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE), más de 1 millón de mujeres de 15 y 50 años padecen este problema en Argentina.

Esta afección ocurre cuando pequeñas partes del tejido que recubre la cavidad uterina (endometrio) crece fuera de ese sitio. Ahí, el tejido se descama y causa un sangrado interno que provoca un intenso dolor pélvico. Puede aparecer en el espesor del útero, en el ovario, en el peritoneo y, de forma menos frecuente, en el exterior de la pelvis.

Hoy es el Día Internacional de la Endometriosis, una enfermedad poco conocida, pero que en nuestro país afecta a casi un millón de mujeres. Junto a las @EndohermanasA estamos trabajando en la sanción de una ley que integre la endometriosis al sistema de salud público. pic.twitter.com/wPzHYNLpJS — Roy Cortina (@DipRoyCortina) March 14, 2020

Pese a los avances de la ciencia, los médicos aún no tienen certezas sobre las causas de la enfermedad. “Si bien existe una predisposición genética, no siempre se encuentran antecedentes familiares”, indicó Gustavo Maya, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Británico (MN:50177). “Sabemos que hay múltiples factores que favorecen su desarrollo. Hay teorías que sostienen que la menstruación retrógrada (hacia las trompas), que ocurre muy frecuentemente, puede hacer que fragmentos de tejido endometrial se implanten en la superficie del peritoneo del intestino, los ovarios u otros órganos de la pelvis y abdomen. Estos implantes crecen, se pegan a los tejidos y sangran cíclicamente como el endometrio del útero, produciendo dolor y adherencias entre los tejidos. También existen factores genéticos que pueden favorecer este proceso y aspectos hormonales que mantienen la enfermedad”, expuso por su parte Sandra Magirena, médica especialista certificada en Ginecología (MN: 65130).

En general, los síntomas son progresivos y se manifiestan de a poco. Aparecen luego de algunos años de la primera menstruación, por lo que se ven con mayor frecuencia entre las mujeres jóvenes, aunque en pocos casos ya se presentan en la adolescencia.

“Si bien las molestias menstruales son comunes no debemos menospreciar la presencia de dolor durante esos días. Todo aquel dolor menstrual que no calma con analgésicos comunes debe ser motivo de consulta”, remarcó Maya.

Magirena coincidió con esta afirmación: “La menstruación no tiene que ser dolorosa. Una mujer puede percibir sensaciones que le indican que está por menstruar o mientras tiene su periodo, pero NO dolor. No siempre el dolor indica que hay endometriosis pero sí es un síntoma para consultar al especialista en ginecología”.

Precisamente, la falsa creencia de que la menstruación duele es la que hace que se tarde en consultar por esta cuestión al médico y, por ende, el diagnóstico llega años más tarde de que hayan aparecido los primeros síntomas. Esto hace que se pierda la oportunidad de prevenir las complicaciones de salud que genera la patología.

Además del dolor intenso durante el ciclo, la endometriosis puede acompañarse de otros síntomas:

Gastrointestinales, como vómitos o diarrea.

Dolor o molestias con las relaciones sexuales (dispareunia).

Sangrado irregular.

Sensación de pesadez.

Quistes en los ovarios.

Los síntomas alteran la calidad de vida de la paciente, llevando a ausentismo escolar o laboral. Si no se trata adecuadamente, el dolor pélvico se hace crónico durante todo el ciclo y puede producir esterilidad o infertilidad entre el 30 al 50% de los casos”, advirtió el Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Británico.

El diagnóstico de la endometriosis es clínico. “Se sospecha por la ecografía y se confirma por laparoscopia o cirugía, ya que se requiere de una biopsia para certificarlo”, puntualizó Magirena.

Si bien no hay cura, si que existen algunos procedimientos para poder mitigar los efectos de la afección. “El tratamiento debe ser adaptado a cada caso en particular y, en general, se utilizan combinaciones clínicas y quirúrgicas. Es importante evitar las recurrencias y son de mucha utilidad el acompañamiento con otros sistemas médicos como la Medicina Ayurvédica que incluye la práctica del Yoga para mejorar el dolor. Con controles, cambios en estilo de vida y tratamientos acordes esta enfermedad puede controlarse”, amplió la especialista.

Fuente: por Bárbara Defoix para Perfil