Mañana, alegatos por el femicidio de Mariela López

Los alegatos en el juicio a un hombre acusado por el femicidio de su pareja, una instructora de gimnasia cuyo cadáver fue hallado en abril de 2018, un mes después de su desaparición, en una zanja de la localidad de Lumbreras, serán mañana luego de que concluyera la etapa de testimoniales.

Se trata del juicio iniciado esta semana a Cristian Ramón Balcarce, imputado por "homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, y por falsa denuncia", en perjuicio de Mariela Alejandra López (42). Durante la jornada del viernes comparecieron los últimos testigos propuestos por la defensa del acusado, entre ellos vecinos, su padre, su madre y su exmujer.

Los conocidos del barrio describieron a Balcarce como un hombre tranquilo y callado, mientras que el padre contó detalles de la relación de su hijo con la víctima, y su madre comenzó su declaración pidiendo perdón a la familia de López, tras lo que se refirió a algunas actitudes de la mujer que ella consideró "desplantes".

Por último, declaró la exmujer de Balcarce, de quien está divorciado desde 2016, por la cual el hombre tiene una condena previa por "lesiones y amenazas" a raíz de una denuncia en 2015. Consultada por ese suceso, la mujer relató que el día del hecho discutió con el imputado por un tema de celos. "Se puso furioso, tuvimos un forcejeo. Él me agarró del cuello, yo lo empujé. Vino la policía y me dijeron que correspondía hacer la denuncia y la hice", relató la testigo, quien añadió: "Nunca antes me había pegado". Según su testimonio, "él no era un hombre violento" y dijo que "fue ese día nada más" que la "estranguló". Además, contó que conoció a Mariela López de vista y que sabía por sus hijos que la pareja tenía muchos problemas.