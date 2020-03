Juventud sacó chapa de candidato y sumó otra alegría

Juventud Antoniana cumplió y disfrutó de un auspicioso triunfo sobre Villa San Antonio, al que venció merecidamente en un estadio Martearena “casi” desolado, en el marco de la primera fecha de la segunda fase del Regional Federal Amateur.

Las emociones se hicieron presentes apenas arrancó en partido. Los equipos no se habían terminado de acomodar en el campo de juego cuando San Antonio abrió el marcador. Leonardo Villa aprovechó el error defensivo de Martín Arce, que en el intento de despejar trastabilló y dejó al delantero azulgrana frente al arco, quien definió con gran categoría. El ex Juventud no lo festejó y pidió disculpas por su pasado en el club de Lerma y San Luis.

El equipo de Adrián Cuadrado no se desesperó y la desventaja no le cambio los planes, pese a que San Antonio tomó confianza e intentó presionar la salida del santo.

No pasó mucho para que Juventud equiparara el marcador. A los 14 minutos, Juan Cruz Mulieri, arquero de la villa, y Pablo Mamaní dudaron, lo que Matías Vicedo, con su olfato goleador, supo aprovechar para para convertir el 1 a 1 transitorio.

El juego antoniano creció, sobre todo la buena labor de Mauro Cachi, la figura del partido, quien además le aportó mucha claridad al ataque.

Justamente fue Cachi el que dio vuelta el resultado y puso al santo arriba: a los 21’, un remate de Leo Silveira rebotó en la pierna de un defensor, le quedó servida a Cachi y éste no perdonó: marcó el 2 a 1.

Juventud, con un buen despliegue de medio campo hacia adelante, pero con ciertos desequilibrios defensivos, algo que deberá mejorar, volvió a pegar cuatro minutos más tarde, otra vez con el Toro Vicedo, que habilitado por Silveira, definió con potencia y venció la resistencia de Juan Mulieri.

En el inicio del complemento, Raúl Olarte, DT de la villa, apostó por un sistema más ofensivo, sacó un defensor y sumó un volante. No tuvo los resultados esperados pero San Antonio tuvo una clara chance de descontar, claro, si el árbitro Federico Benítez habría sancionado el penal, por un clara infracción de Leo Silveira sobre Alejando Taborda.

El partido levantó temperatura y se hizo muy friccionado, aunque en santo era mucho más que su rival.

Sobre el final, Matías Vicedo, por hacer tiempo en el cambio y Pérez, por una falta innecesaria, se fueron expulsados. Inconcebible fue el proceder de ambos jugadores, quienes seguramente recibirán un fuerte tirón de oreja por parte de Adrián Cuadrado, más allá del buen triunfo.



El resultado:

JUVENTUD 3 SAN ANTONIO 1

H. Acevedo (5) J.C. Mulieri (5)

N. Pérez (4) P. Casas (5)

M. Arce (4) J.P. Mamaní (5)

M. Núñez (5) N. Calvo (4)

J. Velazco (5) P. Sulca (5)

C. Chavarria (6) A. Taborda (5)

C. Churquina (5) G. Ortiz (5)

L. Silveira (5) E. Cáceres (5)

M. Cachi (7) O. Domínguez (5)

M. Vicedo (7) L. Villa (5)

R. Gómez (6) I. López (4)

DT: A. Cuadrado DT: R. Olarte

Goles, PT: 1’ L. Villa (SA), 14’ M. Vicedo (J), 21’ M.Cachi (J), 24’ Vicedo (J). Cambios, ST: inicio, Barrionuevo por Calvo (SA), 11’ Sánchez por Casas (SA), 25’ Esparza por Silveira (J), 35’ Girón por Arce (J) y Pichotti por Ortiz (SA), 49’ Fernández por Gómez (J). Incidencias, ST; 45’ expulsado Vicedo (J) y 47’ Pérez (J).

Jornada: 1° fecha - Zona 1

Estadio: Martearena

Árbitro: F. Benítez (6)