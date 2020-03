Doble desafío para las hermanas Copa

Hace ocho años que las hermanas Julieta y Jéssica Copa encontraron en el fitness un estilo de vida, una forma de ser, llena de sacrificios y dietas, pero los resultados que obtuvieron están a la altura de todo eso. Ya con una carrera bien acentuada a nivel local y nacional las salteñas siguen buscando nuevos torneos en el horizonte que les permitan mayores conquistas.

Julieta y Jéssica ahora encaran la última etapa de preparación para los torneos internacionales que tendrán en abril próximo, pero sujetas a las novedades que día a día se van dando por la propagación de COVID-19. Julieta competirá en el Arnold Classic en Brasil, mientras que Jéssica irá a Punta del Este para buscar un podio en el Sudamericano.

Ambas cuentan con una extensa trayectoria internacional que tuvo su pico máximo en 2015 cuando fueron campeonas mundiales de fitness compitiendo en Bélgica. Después vinieron otros torneos como Arnold Classic de Brasil del año pasado donde Jéssica estuvo entre las tres mejores.

En esta ocasión van por caminos separados, pero solo a la hora de competir; la preparación ha sido en conjunto, con varias horas de entrenamiento, una estricta dieta que llevan desde hace seis meses y reduciendo las salidas sociales, puesto que ante el poco tiempo libre que tienen prefieren un descanso reparador para volver a sumar energías.

Julieta (32) competirá en el Arnold Classic brasileño el 23 de abril en la modalidad fitness figura. “Tuve dos años sin competencia, pero me dediqué de lleno a mejorar porque mi categoría requiere mucha masa muscular. Estos dos años sirvieron para dedicarme de lleno a mejorar mi calidad y me siento súper segura para competir en el Arnold Classic”, señaló Julieta.

En tanto, Jéssica (27) competirá el 5 de abril en Punta del Este en la modalidad wellness (mayor desarrollo de los miembros inferiores y tonificación en la parte superior). Va con dos objetivos bien planteados, tratar de repetir nuevamente un top tres como el que logró el año pasado en el Arnold Classic de Brasil y conseguir el carnet Pro.

“Lo importante es dejar todo, dar el ciento por ciento. Eso requiere dedicación, mucho descanso, dieta y disciplina”, señaló Jéssica a El Tribuno. Sobre sus expectativas en el Sudamericano dijo: “Tengo la posibilidad de ganar el carnet Pro, que sería una oportunidad inmensa. Eso me convertiría en una atleta profesional y voy a luchar por eso”.

Julieta y Jéssica no solo están atentas a sus próximas participaciones internacionales, sino también al gimnasio que manejan desde hace un par de años. Así atienden dos frentes, el personal con sus entrenamientos y el social, ayudando a otras mujeres a mejorar su calidad de vida.