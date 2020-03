Central Norte se trajo un punto que lo sostiene arriba

Un punto que suma, parece poco pero a Central Norte le sirvió para sostenerse en los puestos de clasificación de la zona 1 del Federal A.

El cuervo empató con Boca Unidos, en Corrientes, por 1 a 1, con una buena producción, con un trabajo colectivo que fue de menor a mayor y terminó dejando una buena imagen en su lucha por ingresar a la próxima ronda y pelear por el ascenso.

Gabriel Morales había puesto en ventaja a los correntinos a los 10 minutos del segundo tiempo y Enzo Gaggi, el mejor jugador de Central en los últimos tiempos, estableció la igualdad a los 36’.

El cuervo encaró el primer tiempo con tímidas aproximaciones al arco rival pero tampoco dejó progresar al dueño de casa, que jugaba sin gente en las tribunas por la medida nacional de disputar los partidos a puertas cerradas.



Las primeras situaciones de peligro llegaron en los minutos finales de la primera etapa. Central tuvo la suya a través de Gaggi, quien no pudo conectar un centro; y Godoy quedó enganchado en off side cuando encaraba al arquero Pegini, quien de todos modos le adivinó el remate en una jugada ya anulada. Y Gabriel Medina, de persistente presencia en el área azabache, recibió un pelotazo largo y con una mediavuelta elevó apenas por encima su remate.

El delantero del equipo correntino tuvo su revancha a los 10 minutos del complemento, cuando apareció debajo del arco para empujar un centro casi sin resistencia.

Central jugará su próximo partido como local, frente a Chaco For Ever, con la chance de vovler a su casa, el estadio Dr. Luis Güemes, teniendo en cuenta que si el fútbol no se para se jugará a puertas cerradas, con lo cual no habría problemas con la obra de la tribuna en construcción.