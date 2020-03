El verdadero desafío del virus

Construir un destino común es el único desafío colectivo. Solo se es nación cuando esa tarea se torna realidad, y en eso no hay excusas. La intensidad de los odios y los miedos que nos dividen no podrán jamás ocupar el espacio del proyecto compartido que nos abandonó o extraviamos hace tiempo. Las propuestas parciales se alternan impotentes para asumir que sin el otro el fracaso podría presentarse como único puerto de arribo.

La economía volvió a esa mezcla de inflación y deuda que se instala cada vez que se agota un ensayo de libre mercado o de intermediarios improductivos. Ahora, la pandemia suma miedo a los temores: enfrentar la muerte puede en alguna medida asignarle menor importancia a las urgencias económicas. Lo cierto es que terminamos divididos en tres nuevas clases sociales: los ricos que se sienten triunfadores seguros por su acumulación, los clase media que se preguntan hasta cuándo podrán mantener sus logros y el cuarenta por ciento que expulsamos en las dos etapas de destrucción del Estado, la de la dictadura y la de Menem.

Percibimos que las pandemias vinieron las dos de golpe, juntas y acopladas, con un índice de crecimiento envidiable, ese que siempre soñamos imponer a nuestra economía. Vinieron juntos el virus y cierta desesperanza. El Gobierno, que en algún momento se había propuesto pacificar, se lanzó al combate contra el campo y la Justicia, y ambos recogieron el guante con desmedida capacidad de reacción corporativa. La Iglesia, por su parte, en el tema del aborto sigue fiel a sus creencias y principios. No sabemos si esto es solo el comienzo, el aperitivo de un grupo decidido a continuar la confrontación o el inicio de una etapa de diálogo que tanto necesitamos. Ninguno se puede dar el lujo de repetir los errores que ayer forjaron su derrota. La combinación de crisis económica con pandemia nos amenaza a todos por igual y en alguna medida puede servir como base de un acercamiento entre las partes, de un aporte para superar el absurdo de la grieta. Podríamos hacer que esa frase de que la crisis implica oportunidad deje de ser un lugar común y se convierta en un aporte a la pacificación.

El miedo a la muerte debilita las quejas sobre la injusticia cotidiana, la esperanza no recupera su espacio social y la angustia puede ir en aumento. Entre tanto, muchos siguen sin entender que de la confrontación no surge el futuro sino tan solo una degradada reiteración del pasado.

El espacio del centro, ese lugar de la propuesta que no necesita ser incentivado por los odios, ese lugar esencial de la política no logra prestigio suficiente como para convocar a un acuerdo con ideas en lugar de inducirnos a una confrontación de rencores. Algunos sueñan con imponer absurdos, como la intervención de la justicia provincial, como si la realidad de nuestras instituciones pudiera darse semejantes lujos de fanatismo. No existe justicia ni hecho social que no pueda ni deba ser pensado en su contexto político. Si el sueño de unos es la cárcel para la vicepresidenta y el de los otros, la liberación de los imputados, de la confrontación de esos dos intentos solo puede surgir la pesadilla de profundizar la decadencia, cuando no, la imposibilidad de transitar con dignidad las dificultades que no estamos en condiciones de evitar.

No hay lugar para halcones en estructuras políticas mucho más dedicadas a mediar entre los intereses de los ricos que en resolver las necesidades de los pobres. Cada vez queda más claro el riesgo de que exista un solo partido, el del poder, en el que participa buena parte de una burocracia incorporada con armas y bagajes a la clase pudiente. Necesitamos recuperar el debate de ideas, volver a expresar las necesidades de la sociedad, devolverles la esperan- za, que la política recupere el lugar de forjadora de un mejor futuro.