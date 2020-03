Daniela Toro, “en el nombre del padre”

Daniela Toro no es la excepción en la familia, al igual que su padre, desparrama talento en cuanto escenario requiere de su presencia.

La hija de Daniel Toro prepara su espectáculo para el sábado 28 de marzo, en Buenos Aires, más precisamente en La Usina del Arte, en el barrio de La Boca. “Tendré como invitados a mis hermanos Facundo Toro, Miguel Toro, Claudio Toro, además de Franco Ramírez, Belén Jaramillo y Silvia Zerbini, entre otros”, adelantó la artista.

La artista salteña propone una noche colmada de emociones con la interpretación de los clásicos de su padre, con un estilo muy propio y femenino, como “Zamba para olvidarte” y “El antigal”, junto a los músicos Germán Asís en guitarra y coros, Joaquín Goya en batería, percusión y coros, Julián Heredia en piano y teclados y los invitados Juan Pablo Lacaruso en bajo y Raúl de María en vientos andinos.

Daniela pertenece a esa estirpe de cantantes que nacen con el latido de un bombo y de una guitarra, sin embargo, viajó de su Salta natal a la ciudad de Córdoba para ampliar sus conocimientos musicales. Durante 3 años integró el Coro Polifónico del Teatro San Martín, de Córdoba. En reiteradas ocasiones fue convocada por la Compañía Arte de Danza, representando personajes solistas y de coro en zarzuelas, como: La Dolorosa, El huésped del sevillano y La Gran Vía. Actualmente, luego de más una década viviendo en Córdoba capital, continúa sus estudios de capacitación vocal.

Desde que comenzó, hasta el momento, Daniela ha realizado diferentes presentaciones artísticas en festivales y teatros, con muy buena respuesta del público.

“En el 2007 grabé mi primer disco ‘Duelo al corazón‘, y cinco años después nació el segundo material: ‘Nací para cantar’. este último lo presenté, a sala llena, en el Teatro Real de Córdoba. En 2013 y 2018 me presenté en el Festival Mayor de Cosquín, como invitada en formato homenaje a mi padre, donde viví una experiencia única. El año pasado edité un EP de 5 canciones: ‘Alma Andina‘, bajo mi dirección artística y musical. Tiene un carácter folclórico, con énfasis en los arreglos vocales e instrumentación andina. Este material fue grabado y masterizado en ‘Daniel Toro estudio de grabación‘, espacio que me pertenece en la ciudad de Córdoba. También hace algunos meses cristalicé mi primer videoclip ‘Cielo de la baguala‘, con excelente repercusión”, agregó la cantante salteña.

Actualmente, Daniela está preparando el estreno de un nuevo videoclip denominado ‘El Universo es Dios‘, que se estrenará el 28 de marzo de 2020 en la Usina del Arte, en Buenos Aires “Además, el 23 de mayo ofreceré un espectáculo en Ciudad de las Artes, en Córdoba. En ambos recitales interpretaré mi nuevo repertorio musical y canciones de autoría de mi papá”, enfatizó.

La intérprete está participando muy activamente también en otros notables proyectos artísticos como la película “El Nombrador, una película sobre Daniel Toro”, bajo la dirección de la periodista Silvia Majúl, proyecto que cuenta con el apoyo del INCAA y del proyecto “Los Toro”, junto a sus hermanos cantantes.