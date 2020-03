Una situación al límite es la que atraviesa Maira Reyes, madre soltera de 25 años, con tres hijos menores y dos de ellos a su cargo, quien tomó la decisión de usurpar una vivienda ubicada en el barrio ex-

Provipo, ya que asegura que no tiene dónde vivir.

Maira, después de pasar dos noches con sus hijos pequeños bajo un puente, decidió instalarse en el domicilio de Cecilia Córdoba, otra joven madre de 29 años y con 3 hijos menores.

Una problemática social que se vive constantemente en los barrios del Ramón Abdala, El Niño y en este caso, en el ex- Provipo, frente a la ruta 9.

El Tribuno se hizo presente en el lugar al ser requerido por parte de quienes están atravesando la grave situación.

"Yo vivía con mi hermano, pero tuve problemas con él y me corrió de su casa. Tengo tres hijos y dos a cargo. Tengo una hija de un año y dos meses, pero no la puedo tener ahí porque mi hermano toma, y no es un ambiente para mis hijos", aseguró Maira Reyes.

"Quiero que mis hijos estudien y no que sean como mi familia, deseo que ellos tengan educación para que el día de mañana sean independientes, pero nadie me ayuda", agregó.

Respecto al tiempo que lleva viviendo en el domicilio de Córdoba, Reyes dijo: "Hace un mes me instalé acá, porque acá no vive nadie. Pero antes de llegar acá, estuve viviendo y durmiendo dos días bajo el puente del barrio Santa Clara".

Reyes también aseveró que los vecinos del lugar le manifestaron que no había nadie en esa casa. "Por eso decidí meterme acá, esta decisión la tomé por mis hijos, porque no quiero que ellos duerman en la calle nunca más".

En cuanto a la solución que espera la madre usurpadora, expresó: "Me gustaría que me den un lote, no regalado, sino con la posibilidad de pagarlo en cuotas. Si bien ahora no tengo trabajo, lo necesito urgente, al igual que una casa, para que mis hijos no anden rodando".

La dueña es Cecilia Córdoba

A su turno, la dueña de la vivienda, Cecilia Córdoba, mientras esperaba afuera del domicilio junto a sus hijos, relató a El Tribuno cómo estaba viviendo esta conflictiva situación: "Este lote me lo cedieron hace cuatro años el doctor Fermín Fernández y el doctor Domínguez. De a poco, junto a mi exmarido fuimos construyendo".

"Todo lo que tenemos acá nos ha costado cada peso, nunca hemos recibido un bloque o cemento de ningún político. No es fácil hacer una casa de un día para el otro, y a nosotros nos llevó mucho tiempo poder construirla", manifestó.

Cecilia es madre de tres hijos, de once, cuatro y una pequeña de dos años y medio. "Hace un año me separé del papá de mis hijos, y me vine a vivir a mi casa. Estaba sin luz, sin puerta ni ventana. De a poco pude ir comprando todo lo que faltaba para darles seguridad a los chicos".

Luego agregó: "Desde que me separé soy una mamá independiente y trabajo todo el día. Me desempeño como empleada doméstica limpiando las casas, cuido a personas mayores, entre ellas a mi abuela, y vendo ropa. Hago de todo".

"La única persona que me ayuda a cuidar a mis hijos mientras trabajo, es mi mamá y ella vive en el Abdala", relató.

La desesperada madre también aseguró: "En enero de este año, sufrí unos robos, más un problema que tuve con mi expareja, por lo que decidí instalarme unos días en la casa de mi mamá para estar más tranquila y segura por mis hijos".

"En el medio de todo ese problema, vino esta chica y se instaló en mi casa. Y el viernes me vengo a vivir y la encontré a la chica", relató angustiada.

En cuanto a la decisión de Reyes, Córdoba expresó: "Yo entiendo la situación de esta persona, entiendo que no tenga dónde vivir, lo comprendo, pero a mí ¿quién me entiende?".

Ante el interrogante sobre cuál sería la solución de esta problemática, la dueña de la vivienda manifestó: "La solución es que el Gobierno le dé algo a esta chica y a sus hijos para que vivan, yo entiendo la situación de ella", volvió a insistir, "pero esta es mi casa, y todo lo que hay acá es mío y me costó años de trabajo", dijo indignada.

Córdoba también aseguró que intentó hablar de buenas maneras con Reyes y que cada ausencia en su hogar, la tiene justificada con los papeles y exposiciones pertinentes.

Finalmente expresó: "Yo quiero recuperar mi casa, y voy a luchar hasta que me la devuelvan. Acá me voy a quedar a dormir afuera con el colchón. También pido que le den una solución a Maira, porque ella está en la calle, y acá los únicos que están sufriendo más son nuestros hijos".

Acción Social

El secretario de Acción Social de la Municipalidad, José Calderón confirmó a El Tribuno la ayuda brindada a través del municipio a la desesperada mamá.

"La ayuda era proveer como primera instancia el refugio de víctimas de violencia de género para que salga de situación de calle, mientras se busca una solución definitiva", señaló Calderón.

Luego, señaló que Reyes se negó y que se le ofreció como segunda alternativa un terreno en el barrio Obras Sanitarias.

"Ante la negativa de la segunda opción, se le ofreció mediar en la relación con su padre para poder construir una habitación en el fondo de la casa, pero tampoco aceptó", señaló el secretario.

"El hermano ofreció ceder su fondo para que ella pueda construir una habitación y el municipio ayudaría con materiales de construcción", aseguró, pero la joven se negó a todas estas alternativas ofrecidas por el municipio.