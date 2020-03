Maradona bancó la decisión de parar el fútbol

Diego Armando Maradona, actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, le agradeció a través de las redes sociales a Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, por haberlo consultado en relación a la suspensión del fútbol argentino a raíz de la pandemia de coronavirus, que finalmente se oficializó hoy.

“Quiero agradecerle de corazón al Turco Sergio Marchi, titular de Futbolistas Agremiados, por cuidar a todos los jugadores del fútbol argentino, y ponerse en contacto conmigo para conocer mi opinión y mi estado de salud”, añadió.

“Yo siempre estuve del lado del jugador, no importa el club o el deporte que practique. Y banco a muerte la determinación de parar todo, por lo menos hasta el 31 de marzo. Paremos la pelota muchachos, paremos todo, ¿qué estamos esperando?”, fue el posteo de Maradona en su Instagram, junto a una foto de Marchi.

El DT de Gimnasia había hecho pública su posición sobre parar el fútbol argentino a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Después del empate frente a Banfield en el Bosque, por la primera fecha de la Copa de la Superliga, tanto Maradona como Julio César Falcioni, DT del Taladro, coincidieron en que no se debería haber jugado.

En la primera fecha, el sábado 14 de marzo, River fue el único equipo que decidió no jugar ni recibir a Atlético Tucumán en el estadio Monumental de Núñez. De hecho, se cerró el club para “resguardar la salud de los socios, los empleados y las miles de personas que concurren diariamente a las distintas actividades”.

En ese momento, Maradona también apoyó al plantel de Marcelo Gallardo. “Los banco a morir. Mirá que a mí las ‘Gallinas’ no me van, pero los banco a morir. Si los jugadores toman esta determinación, los banco a morir”, declaró el Diez.

“¿Sabés por qué? Porque acá te sirven en bandeja. Acá nos mandan a jugar sin público, sin tu familia, sin nada. Hasta acá llegamos. Yo voy a hablar con (Claudio) Tapia (titular de la AFA) y con Marchi, pero voy a ser muy duro”, había avisado Maradona. Hoy, Diego agradeció la comunicación del titular de Agremiados y la decisión de la AFA de parar la pelota.