Del Potro regresó de Miami y se puso en cuarentena

El tenista Juan Martín del Potro regresó ayer al país proveniente de Miami, donde hizo casi dos meses de rehabilitación luego de una nueva operación de rodilla, y expresó que está en cuarentena “como corresponde” porque es clave “cuidarnos entre todos”.

“Es muy importante cuidarnos entre todos. Cumplir con la cuarentena, hacer caso a las indicaciones de los especialistas, tener empatía y ser responsables. Es un momento especial, único, que necesita de todos y todas”, escribió Del Potro en sus cuentas de redes sociales. oficiales.

“Esta mañana (por ayer) tempranito pude volver a casa. Ya estoy cumpliendo con la cuarentena como corresponde. Intentaré seguir la recuperación lo mejor que se pueda”, agregó el ex número 3 de la ATP y campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016 junto a Guido Pella, Feferico Delbonis, Leonardo Mayer y Daniel Orsanic (capitán).

El tandilense Del Potro se sometió a una artroscopía en la rodilla derecha, la sexta cirugía de su carrera, el pasado 27 de enero en el Instituto de Medicina Deportiva de la Universidad de Miami, donde lo intervino el doctor Lee Kaplan. En esa ciudad de los Estados Unidos comenzó la rehabilitación.

Ahora, el campeón del US Open 2009 pudo regresar a la Argentina y le agradeció a la tripulación de Aerolíneas Argentinas, la empresa de bandera que se está ocupando de traer a los compatriotas al país ante la pandemia del coronavirus.

“Quiero agradecer al comandante del vuelo de @aerolineas_argentinas que llegó esta mañana. A toda su tripulación, gente que trabaja poniendo en riesgo su salud, y muchos de ellos encima lo hacen a voluntad. Gracias por los cuidados y la buena onda durante el vuelo”, destacó Del Potro.

Como Estados Unidos es uno de los países más afectados por el coronavirus, Del Potro debe permanecer en cuarentena aunque no tenga síntomas de la enfermedad.

“También quiero mandarles un abrazo fuerte a los médicos y profesionales de la salud en este momento difícil. #Yomequedoencasa #QuedateEnCasa”, concluyó el tenista tandilense su posteo de ayer por redes sociales.