La nutrición de los deportistas en la cuarentena

La situación que se atraviesa a nivel mundial por la propagación del coronavirus presenta diferentes desafíos, entre ellos, cuidar la nutrición de todos los deportistas profesionales en épocas de cuarentena.

“Los planes alimentarios, más allá de variar por disciplina, varían por lo que hace cada sujeto en su casa cuando está aislado. Claramente que el gasto energético no es el mismo que el que realizan en los clubes o en los entrenamientos normales, por lo que la alimentación debe ajustarse a eso”, señaló Luciano Spena.

Spena, quien es coordinador del Área de Nutrición de Racing Club y de Banfield, y nutricionista del plantel de Primera División de Huracán de Parque Patricios, explicó las medidas que se tienen en cuenta en un contexto atípico como el de la actualidad.

Con la actividad deportiva suspendida y el anuncio de los clubes de licenciar a los futbolistas hasta el próximo martes 31 de marzo, remarcó la necesidad de adecuar los patrones de consumo a los entrenamientos diarios.

“Cuando hay un parate de este tipo, se evalúa a los deportistas y se les otorga una serie de pautas para manejarse el tiempo que estén aislados, y hay un soporte permanente de parte nuestra en caso de que lo requieran”, detalló.

Y agregó: “Lo más importante es que mantengan el patrón de consumo que venían sosteniendo hasta el momento, quizás ajustar un poco las porciones, pero consumir diferentes tipos de carnes, verduras, cereales y legumbres, y pensar su alimentación en función de la composición corporal que presentan”.

Además, el también director de la carrera de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Morón, destacó la posibilidad de aprovechar el cese de actividades por 15 o 20 días para “mejorar su tejido adiposo o su estructura muscular”.

El nutricionista de las Confederación Argentina de Hockey, Vóleibol y Básquetbol se refirió a los controles a los que son sometidos los deportistas al retomar los entrenamientos: “La idea es que la composición corporal sea similar al momento en el que iniciaron el aislamiento”.

Por otra parte, sostuvo que la falta de precisiones sobre la reanudación de las actividades “complican el orden y la estructuración” de las planificaciones, aunque en “una situación de fuerza mayor”, como es la pandemia del coronavirus, “la prioridad es cuidar la salud de las personas”.

Para cerrar, Luciano Spena resaltó: “En estos momentos hay paranoia social y varios deportistas pretenden reforzar su sistema inmunitario con el consumo de ciertos alimentos, es importante que no caigan en recomendaciones extraídas de internet, ya que no es algo que mejore de la noche a la mañana”.

“Es de vital importancia seguir recomendaciones de las autoridades sanitarias y no recaer en otras aisladas que no tienen sentido”, finalizó.

Sin lugar a dudas que muchas instituciones deportivas están siguiendo los pasos explicados por Spena ya que para la vuelta al ruedo será fundamental el estado físico.

Hasta el momento en Argentina no se detectaron deportistas que padezcan coronavirus pero más allá de eso, cada uno sigue los pasos a seguir en cuanto a una alimentación saludable.