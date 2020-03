Dos madres se encadenaron por sus hijos detenidos

Una madre se encadenó afuera de la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera para lograr la liberación de su hijo y de su yerno, quienes permanecen privados de la libertad, tras el asesinato de un joven de 15 años de edad mientras se desarrollaban los tradicionales Corsos de la Alegría, en febrero pasado.

Silvia Rodríguez y Cristina Díaz, encadenadas en la vereda de la Fiscalía de Rosario.

Silvia Rodríguez, madre de Mauricio Amaya (18 años), junto a Cristina Díaz, madre de Claudio Díaz (20 años), en compañía de vecinos y familiares se hicieron presentes con pancartas en la institución con el objetivo de pedir por la liberación de los jóvenes, ya que aseguran que son inocentes, y que solo son "los perejiles de turno".

Cabe señalar que tanto Rodríguez como Díaz, aseguraron que tienen pruebas que confirman que ambos jóvenes ni siquiera fueron a los corsos.

Silvia Rodríguez manifestó a El Tribuno: "Estoy acá y me encadené porque quiero justicia por mi hijo. Mauricio es inocente y ya lleva preso un mes y dos días". Luego aseguró: "Mi hijo está detenido injustamente. El día 14 de febrero lo sacaron de mi casa alegando que había pruebas, después me dijeron que no había pruebas en contra de ellos, y cuando tenían que firmar la libertad no la quisieron firmar". "El fiscal nos dijo que había pruebas, pero esto no puede ser cierto porque ellos, mi hijo y mi yerno, jamás fueron a los corsos. Hemos presentado testigos que también los vieron ese día en sus casas, pero parece que para la Justicia nuestras pruebas no valen", indicó.

Mauricio Amaya se encuentra detenido actualmente en la localidad de El Galpón: "La noche que lo llevaron detenido estuvo en la comisaria, al otro día lo llevaron a Metán y de allí a El Galpón", detalló la mujer. Expresó: "Quiero agradecer al personal policial de El Galpón, porque está tratando muy bien a mi hijo en este momento tan difícil para él".

Sobre causas anteriores, Rodríguez aseguró: "Mi hijo apenas tiene 18 años, y jamás ha tenido una causa con la policía, es la primera vez que él va preso y encima de manera injusta, por eso estoy acá encadenada".

"Ese día mi hijo y mi yerno estaban en mi casa con la bebé, por eso no entiendo sobre las supuestas pruebas que dicen que tienen. Les he dicho que se fijen por las cámaras, y me contestaron que las mismas no funcionan, o sea que están de adorno", se quejó.

En cuanto al encadenamiento, señaló que: "Esto es solo el comienzo, si no obtenemos respuestas, la vamos a seguir y con más intensidad".

A su turno, Cristina Díaz, madre del otro acusado, Claudio Díaz, relató: "Mi hijo está en Metán en la comisaría 30, y nunca cayó preso, no tiene causa de nada".

"Ese día estábamos en la casa, ni siquiera fuimos a los corsos. Claudio estaba con su bebé de tres meses, cenamos todos y luego se retiró a la casa de la mamá del bebé para que le diera el pecho, la dejó y luego regresó para pedirme el celular porque les habían cortado la luz y necesitan alumbrarse para que la bebé se pueda alimentar y cambiarle los pañales", contó.

"Le presté el teléfono y se fue a su casa. De allí no salió más y luego llegó la policía a detenerlo, cuando ya estaban todos durmiendo", aseguró Díaz.

Luego indicó que todos viven en el barrio San Cayetano, ubicado a pocos metros del casco céntrico. "Todos vivimos en la misma zona, a pocos metros, en ningún momento se movieron para ir a ningún otro lado", luego agregó: "Los dos son chicos grandes, a ninguno les llama la atención ir a los corsos, menos a mi hijo, que lo único que hacía era estar embobado con su bebé, que encima ese día la habían vacunado temprano y estaba muy molesta".

"A pesar de que el hermano de la víctima señaló al autor del crimen, quien está actualmente preso, lo mismo siguen detenidos", aseguró.

También expresó: "Los testigos ya declararon, liberaron de culpa a mi hijo y a Mauricio, y sin embargo siguen presos injustamente", volvió a insistir, asegurando que: "Ellos lamentablemente solo son los perejiles de turno".

"Todo esto pasó en los corsos, entonces creemos que el municipio tiene algo de culpa, porque ese día no había seguridad, y encima las cámaras no funcionan", manifestó la madre de Díaz.

Agregó: "Entonces es más fácil culpar a los inocentes por algo que no hicieron".

El fiscal López Ibarra confirmó a El Tribuno que la causa está siendo investigada: "Hay un período de prisión preventiva que se realizó, y el juez de Garantía hizo lugar a la prisión preventiva". "El fiscal pide la prisión preventiva y el único que constitucionalmente puede hacer lugar al pedido es el juez, no el fiscal", explicó.