Trump anunció que tratarán a los pacientes de coronavirus con drogas que están demostrando “resultados muy alentadores”

“Esta va a ser una conferencia muy importante”, dijo el presidente Donald Trump al comienzo de la rueda de prensa. “Continuamos con nuestro esfuerzo para enfrentar el virus chino”, agregó. Entonces hizo una serie de anuncios esperanzadores sobre el combate contra la pandemia de coronavirus.

“La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo, así que sabemos que si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga a demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato”, anunció Trump.

“También estamos estudiando una droga producida por Gilead, el Remdesivir, usada para otros propósitos, que parece tener muy buenos resultados para este virus. Está muy cerca de ser aprobada por la FDA. No puedo decir el mucho aprecio que tenemos con lo que están haciendo, son patriotas", agregó. “La compañía trabajó muy bien con el ébola, es una gran firma. Son el Remdesivir, la cloroquina y la hidroxicloroquina. Dos ya fueron aprobadas para el uso con prescripción médica. Es emocionante y puede que cambien el juego, aunque también es posible que no. Pero en base a lo que vi son muy poderosas”.

Trump justificó la necesidad de avanzar con las terapias antivirales ante la imposibilidad de que las vacunas que están en desarrollo puedan suministrarse a la población en el corto plazo. Por eso, enfatizó en la importancia de los tratamientos que pueden reducir o incluso hacer desaparecer los síntomas de las personas que ya están infectadas.

“Nos está yendo bien con las vacunas, pero con las terapias antivirales podemos movernos más rápido. Son tratamientos que reducirán la duración de los síntomas y harán que la gente se sienta mejor o que ni se entere de que está enferma”, afirmó el mandatario. “Estamos haciendo pruebas para muchas terapias y estamos trabajando para que los estadounidenses accedan a drogas que están mostrando muy buenos resultados. Tenemos que continuar recolectando información para saber qué medicinas funcionan mejor”.

Al comienzo de la rueda de prensa, Trump volvió a atacar a los medios —mencionó cuánto mejor veía la sala por la menor cantidad de periodistas a causa de la distancia social— y apuntó especialmente contra China, a quien acusa por la propagación del coronavirus.

"Esto es algo que sorprendió a todo el mundo y que si se hubiera sabido antes se hubiera podido parar de dónde vino, en China, pero ahora todo el mundo está infectado con este horrible virus. Es muy malo porque nunca habíamos tenido una economía tan fuerte. Pero vamos a volver más fuertes que nunca. Estamos trabajando para aliviar a los trabajadores y a los pequeños comercios para que cuando nos recuperemos las compañías no quiebren. Creo que cuando esto sea derrotado vamos a crecer muy rápido”, sostuvo el presidente.

Para cerrar su declaración inicial, Trump agradeció el esfuerzo que está haciendo la población para evitar que siga aumentando el número de contagios. “Apreciamos que el pueblo americanos se haya mantenido unido, y se esté quedando en casa. Mucha gente no ha vivido algo así antes. Todos, republicanos y demócratas, estamos unidos para sacar esto adelante. Tomamos la mejor economía que hemos tenido y dijimos, paren, quédense en su casa. Estamos pagando mucho dinero para parar las cosas, para que la gente no esté junta y el virus no se propague. Nunca pasó algo así en la historia. Estamos en una guerra médica y tenemos que ganarla”, afirmó.

Fuente: Infobae