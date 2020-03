En Juventud analizaron el presente del equipo

Los rostros serenos y que se transformaron de preocupación de los dirigentes de Juventud Antoniana, por el empate frente a Deportivo La Merced en 2 goles por bando, dio lugar a concertar una reunión que ayer mantuvieron el presidente Gustavo Klix y el director Adrián Cuadrado.

La imagen de Klix analizando el rendimiento del equipo santo al final del partido con el representativo del Valle de Lerma, en el Gigante del Norte, llamó la atención. “Indudablemente lo habíamos hablado. Acá Juventud tiene que ganar todo o intentar ganar aun estando clasificado, no importan las circunstancias. Juventud debe convertir los goles necesarios para conseguir un triunfo. Claro que también generó preocupación y molestia que no se lo haya definido antes. Es entendible que se haya relajado. Enfrente estuvo La Merced, un buen equipo, que lo pudo remontar para clasificar y para lo que corrieron los 90 minutos. Espero que haya servido para corregir. Que no vuelva a suceder en la segunda etapa, porque allí ya no habrá margen para el error”, manifestó el presidente de Juventud.

Con respecto a la charla con Cuadrado, Klix sostuvo que “lo estamos analizando. Pero la comunicación con el cuerpo técnico es en forma permanente. Siempre intercambiamos ideas, conceptos, un punto de vista. Confío plenamente en el cuerpo técnico. Por eso evaluamos de cada partido los aciertos y los errores para no que se vuelvan a cometer. Somos exigentes, tanto dirigentes como los integrantes del cuerpo técnico y jugadores. Lo importante es que se pueden corregir los desaciertos. Hay detalles para seguir afinando la puntería en el arco contrario. Y hay que seguir apuntando hacia el objetivo final”.

Por su parte, el DT Adrián Cuadrado se refirió con respecto a la sensación que le dejó el resultado contra La Merced. “Nos quedó ese gustito que dejamos escapar un triunfo al final y que no es lindo. Hay que seguir mejorando el funcionamiento como equipo en todas las líneas, aprendiendo de los errores y darle para adelante con el fin de ganar. Con el trabajo vamos a buscar la forma de acertar en el arco contrario. Estamos tranquilos y confiamos en este proceso”, explicó Cuadrado.

Con respecto al partido que le queda a Juventud por este grupo y ante las bajas de Gonzalo Nazario (por lesión) y Martín Arce, expulsado, Cuadrado no confirmó los reemplazantes.

Jugar en el Honorato

La dirigencia de Juventud gestiona para que el partido frente a Libertad de San Carlos, por la última fecha de la primera fase del torneo Regional Federal Amateur, se juegue en el estadio Fray Honorato Pistoia. Todo dependerá de la decisión policial.