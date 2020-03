Se fueron ya más de U$D 880 millones de los bancos en lo que va de 2020

A casi tres meses del nuevo Gobierno, y más allá de la tregua de diciembre que generó el cierre de año fiscal, se mantiene la falta de confianza entre los ahorristas en moneda dura. Aunque lejos de la corrida post-PASO, el goteo de depósitos en dólares del sector privado no se detiene y ya suma USD882 millones desde fines de diciembre hasta el 21 de febrero pasado (el último dato disponible del Banco Central).

La foto desde el resultado de las elecciones primarias muestra un panorama más que sombrío: el stock de depósitos en dólares acumula un desplome de USD13.931 millones (pasó de USD32.492 millones el 9 de agosto a USD18.561 millones el 21 de febrero).

La caída había mostrado una suerte de tregua en diciembre, con una suba de USD1.007 millones, pero los números de enero terminaron de demostrar lo que ya se sabía, que el alza del último mes del año pasado tenía que ver con los depósitos que realizan muchos contribuyentes en los bancos para eludir el pago de Bienes Personales. LE PUEDE INTERESAR Deuda, reforma judicial y aborto, las prioridades que fijó Alberto Fernández Una misión del FMI llega para la renegociación de la deuda

"Es una cuestión de confianza. Salió lo más importante durante 2019, después se suspendió a fin de año por una cuestión impositiva y pasado ese momento comenzó nuevamente. Es 100% una cuestión de confianza y me parece que la tendencia va a continuar porque no hay un cambio de ese parámetro; la confianza sigue dañada y no veo hasta ahora ninguna noticia que la pueda llegar a reestablecer", señaló el analista financiero Christian Buteler.

Y aclaró: "No son los niveles del año pasado pero es constante".

Las PASO y luego el reperfilamiento de las letras del Tesoro generaron una verdadera sangría en 2019. Sólo en la primera semana post primarias, que configuraron una paliza para Cambiemos, el sector privado retiró USD1.944 millones de los bancos. En la semana siguiente, de sólo 4 días, se fueron USD1.229 millones y otros USD2.683 millones 7 días después.

El drenaje de depósitos volvió a acelerarse sobre el cierre de septiembre, cuando el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, determinó el reperfilamiento de las letras del Tesoro, incluidas las emisiones en pesos. La controvertida movida del Gobierno anterior generó un nuevo pico de desconfianza entre ahorristas e inversores.

En los cinco días posteriores a la reestructuración de las Letes salieron USD4.369 millones de los depósitos privados; más del doble que tras las PASO del 11 de agosto. Con todo esto, 2019 marcó un triste récord: más de un tercio de los depósitos privados en dólares se fueron de los bancos.

Diciembre había logrado romper la racha bajista que venía desde agosto pero los números de enero derrumbaron cualquier esperanza de un cambio de tendencia. Quedó claro que el repunte de fin del año pasado, cuando el stock de depósitos mostró un alza de USD1.007 millones, tuvo que ver con el típico movimiento que realizan muchos contribuyentes para evitar el pago de Bienes Personales. Es que las tenencias en caja de ahorro al 31 de diciembre de cada año quedan exentas de ese impuesto.

Tras la suba de fin de año, en enero se fueron USD712 millones de los bancos. En febrero, hasta el 21, habían salido otros USD170 millones.

Fuente: BAE Negocios