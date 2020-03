Desinfección en las calles y recolección de basura, normal

Anoche comenzó un operativo de desinfección de la vía pública para prevenir la proliferación del coronavirus. Desde las 22 de ayer y hasta las 5 de la mañana de hoy se realizó el primer barrido.

Un camión cisterna recorrerá la ciudad y desinfectará calles y veredas en zonas de gran concentración de personas, como hospitales, supermercados y otros sectores de la ciudad.

Este plan se resolvió en una nueva reunión del Comité de Crisis de la intendencia de Salta capital.

"Estamos trabajando incansablemente para llevar tranquilidad y cuidar a todos los salteños. El Comité de Crisis fue creado hace una semana para evaluar, diseñar y aplicar medidas de prevención y protección. Hemos decidido fortalecer el plan de limpieza y hoy comenzaremos con las tareas de desinfección en lugares de alto tránsito. Además, reasignaremos partidas presupuestarias para destinarlas a los sectores más vulnerables, que siempre son los más golpeados en situaciones de emergencia", manifestó la intendenta Bettina Romero.

El operativo se extenderá hasta fin de mes y será realizado por personal de Agrotécnica Fueguina. Se aclaró que utilizan productos inocuos para personas, animales y plantas.

La desinfección se suma a las tareas de desmalezamiento, limpieza de canales, mantenimiento de espacios verdes y recolección de residuos que realiza la ciudad de manera usual.

Además, se fortalecieron las áreas de Desarrollo Humano, Protección Ciudadana, Control Comercial y Servicios Públicos, para estar cerca de los sectores más vulnerables.

"Hemos prorrogado por lo menos hasta fin de mes todos los vencimientos de impuestos y trámites. Lo importante es no salir de casa. La prioridad hoy es cuidarnos entre todos", manifestó la mandataria.

Medidas en comedores

Desde el Gobierno de la ciudad de Salta se notificó y exhortó a los responsables de comedores comunitarios de la capital a cumplir con las medidas dispuestas a nivel municipal, provincial y nacional para prevenir el avance del coronavirus.

Las raciones alimentarias son entregadas solo a un adulto del grupo familiar para evitar que haya concentración de personas en los comedores.

El titular de la secretaría de Desarrollo Humano, Santiago Lynch recorrió los comedores de la ciudad para monitorear el servicio y entrega de las raciones diarias que se otorgan a las familias en situación de vulnerabilidad social.

La visita de notificación y exhortación forma parte de las medidas preventivas dispuestas a nivel municipal, provincial y nacional a fin de evitar la aglomeración de personas y la propagación del coronavirus COVID-19.

Lynch dialogó con cada responsable de los comedores y recordó que debido a la emergencia sanitaria las familias no podrán reunirse dentro de la institución, pero sí retirar la ración a quienes asisten de forma regular. Solo un adulto podrá llevarse la vianda para la familia.

Además, los agentes municipales reforzaron las medidas preventivas de cuidado a través de cartelería en el ingreso e interior de cada institución.

Esta acción continuará durante los próximos días a fin de que todos los responsables de estas instituciones adopten y respeten las disposiciones vigentes.

Finalmente, Omar Sandoval, responsable del comedor Padre Lally; la hermana Gregoria Colil, del comedor Casa de Nazareth, y Benita Sánchez, del comedor Primavera de barrio San Silvestre, destacaron el compromiso del gobierno de la ciudad en exhortar al cuidado entre todos.

El objetivo es continuar dando ayuda básica para las familias más vulnerables en esta situación crítica, sin dejar de lado la prevención.

Controlan aglomeraciones

El gobierno de la ciudad comunicó que con cooperación de la Policía se intensificaron controles para evitar concentración de personas por la emergencia sanitaria.

Se recibieron varias denuncias al 0-800-5556864 por aglomeración de personas y locales que no respetan las medidas preventivas.

Ayer se verificaron distintas situaciones en diferentes locales, como por ejemplo, en un call center de calle Santa Fe, en comercios céntricos, supermercados y verdulerías de algunos barrios de la periferia.

Jorge Guido, subsecretario de Control Comercial, sostuvo: “Hemos recibido denuncias por la presencia de 400 personas en un centro de atención telefónica y constatamos que no era real”.

“En forma personal observé que no había aglomeración de personas y junto a la Policía sumamos solo 87 personas en este call center de calle Santa Fe con módulos de por medio y con medidas de higiene”, aseguró.