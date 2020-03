Salvador Mazza: Intenso movimiento en la frontera

Personas y camiones transitaron hacia uno y otro lado de la frontera como si no pasara nada.

La cuarentena obligatoria no llegó al parecer a la zona de frontera norte y esa situación genera mucha angustia y preocupación en los más de 30.000 pobladores de Salvador Mazza que asisten azorados al ingreso de ciudadanos bolivianos provenientes de ese país, por decenas de pasos clandestinos.

Pero otro aspecto que preocupa no es solo la ilegalidad en el ingreso de bolivianos -y posiblemente de muchos extranjeros- por pasos clandestinos sino la falta de directivas en la operatoria del transporte internacional de cargas para estas próximas semanas. En la mañana de ayer el puente internacional tenía un movimiento igual o mayor al que registra siempre, lo que hizo que los vecinos comenzaran a reclamar airadamente por los medios de comunicación y las redes sociales.

Directivas, urgentes

El intendente de la localidad Rubén Méndez explicó que "los que vivimos acá sabemos que la frontera de más de 32 kilómetros que nos separa de Bolivia tiene decenas de pasos no habilitados y que la gente que quiere ingresar en forma ilegal a nuestro país los están utilizando. Los pasos más conocidos y los que están más cerca del pueblo de Salvador Mazza están siendo controlados por Gendarmería Nacional pero hay otros que no se pueden controlar por falta de personal; es imposible desplazar gendarmes a lo largo de 32 km".

Méndez dijo que "esta semana recibimos al GOPAR, el grupo especial de la Policía de la Provincia y se están alojando en Bomberos Voluntarios. Nosotros desde el municipio les estamos colaborando con víveres secos, colchones y todo lo que está a nuestro alcance porque sabemos que son efectivos que se vienen a poner en la primera fila de la lucha contra esta pandemia". Agregó: "Pero lo que nos falta son directivas claras. Ya sabemos que la gente que intenta pasar por los pasos no habilitados que es sorprendida no puede llegar a la Argentina, pero el puente está totalmente habilitado para el comercio internacional y de frontera. Cómo podemos saber si los choferes de esos camiones están ingresando en buen estado de salud o no; pero tampoco sabemos si traen gente de Bolivia o de otro país en los camiones porque en estas situaciones límites, todo puede pasar". Méndez finalmente pidió "reglas claras para que el propio personal de las fuerzas de seguridad sepa cómo actuar; si el transporte internacional se vá a parar que se lo anuncie y sin van a seguir pasando normalmente que también se diga porque es la única manera de tener más certezas en relaciones a los controles" y dijo que "se comunicó con el secretario de seguridad de la provincia" aunque todos sabemos que la actividad en el puente internacional es de la órbita nacional.

Inconvientes en el paraje El Sauzal

Néstor Delgado, director de defensa civil del municipio de frontera por su parte explicó que "desde el municipio y dos veces a la semana tenemos que llevar el combustible para que la bomba eléctrica del pozo del paraje El Sauzal siga funcionando y las 50 familias que residen en ese lugar tengan agua". "El tema es que a ese paraje se llega pero cruzando hacia territorio boliviano y regresando a la Argentina Por la gestión que hizo la gente de la Gendarmería y de otros organismos finalmente pudimos pasar con el camión del municipio llevando combustible porque nuestra preocupación era que esios vecinos no se queden sin agua", agregó.

El Sauzal es un paraje que queda en la zona noreste de Salvador Mazza en el extremo derecho de esa suerte de herradura que forma el límite internacional, al este de la localidad boliviana de Yacuiba, solo separado por la quebrada internacional.