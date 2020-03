Pepe Sand aseguró que se “acerca el final” de su carrera

El centrodelantero de Lanús, José Sand, alertó que “se está acercando el final” de su carrera como futbolista profesional, algo que podría producirse en junio venidero, cuando finalice su contrato con la entidad granate.

“Termino muy cansado, a veces no me puedo recuperar. Sé que se está acercando el final, no se si será en junio o en diciembre”, señaló el goleador.

“Mi contrato termina en junio. Estoy analizando varias cosas pero estoy más para dejar que para seguir”, admitió Sand, próximo a cumplir 40 años el 17 de junio.

Iniciado en las divisiones formativas de River Plate (138 tantos en la cantera millonaria para ser el segundo goleador histórico en el club de Núñez entre los juveniles), el correntino debutó profesionalmente en Colón de Santa Fe, allá por el torneo Apertura 1999.

Sand cumplió con su cuota de festejos por todo el mundo, jugando en diferentes equipos de la Argentina, además de España, Brasil, México, Colombia y hasta los Emiratos Arabes Unidos.

Sin embargo, el lugar en el que más cómodo se sintió fue Lanús, donde asumió tres ciclos distintos: 2007-2009 ; 2016-2018 y 2019 a la actualidad

De hecho, Sand ya se transformó en el máximo goleador histórico de la entidad granate, con 128 conquistas. Además colaboró para la conquista de dos títulos y dos copas nacionales.

Sin lugar a dudas que el correntino es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino en este último tiempo y buscará cerrar su carrera de la mejor manera.