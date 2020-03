Lewis Hamilton, aislado por precaución 

El séxtuple campeón mundial de la Formula 1, el británico Lewis Hamilton, aclaró ayer que se encuentra en aislamiento preventivo desde hace una semana, pero solo por precaución.

“Estoy bien y quería que lo sepan por mí porque se dijeron muchas cosas sobre mi estado de salud que no son ciertas”, explicó el piloto británico.

“Decidí aislarme por precaución porque recientemente participé de un evento en el que estuvieron presentes dos personas que resultaron positivas” al test de COVID-19, explicó Hamilton.

Vía Twitter, el piloto de Mercedes se refirió al contacto que mantuvo con el actor Idris Elba y con Sophie Gregoire Trudeau, esposa de Justin Trudeau, primer ministro canadiense.

“Pasaron 17 días desde entonces y no tengo síntoma alguno”, destacó Hamilton, quien de todos modos decidió cuidarse porque “hay mucha gente que me necesita”, destacó.

“He hablado con mi médico sobre la necesidad de un test, pero al no presentar ningún síntoma y como los test de detección son limitados, hemos estimado que era preferible que se beneficiaran de ellos otras personas que los necesitan más que yo”, precisó.

Hace una semana el británico encabezó un reclamo de los pilotos de la máxima categoría pidiendo la cancelación del Gran Premio de Australia, finalmente postergado.

Una decisión que se adoptó debido al positivo de un integrante del equipo McLaren, que en virtud de esa situación desertó de la primera cita del calendario mundial.

A poco de iniciarse las pruebas libres en Melbourne y con el voto mayoritario de las escuderías se confirmó la postergación de la competencia. Idéntica suerte corrieron luego los Grandes Premios de Baréin, Vietnam, China (cancelado previamente), Países Bajos, España y Mónaco, cuya suspensión se anunció el jueves pasado.

La pandemia de coronavirus impide por ahora determinar cuándo comenzará la temporada de la Fórmula 1, que en virtud de la emergencia decidió anticipar el tradicional receso veraniego.