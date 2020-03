Desde hoy, los súpers y los almacenes abren entre las 7 y las 20 hs

Desde hoy los supermercados y almacenes abrirán sus puertas entre las 7 y las 20 horas. Así lo acordaron la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que suscribieron ayer un acuerdo para garantizar "la fluida provisión de artículos de primera necesidad a la población y la protección de los trabajadores mercantiles".

El horario de atención en supermercados todos los días de 7 a 20 se mantendrá mientras continúe la situación de excepción por el coronavirus.

"A partir del 22 de marzo de 2020, el horario de atención en supermercados, en todos sus formatos comerciales (hipermercados, supermercados, formatos de proximidad, autoservicios, etc.) será de 7 a 20 de lunes a domingo, incluyendo días feriados", fija el acuerdo.

El convenio, adoptado en el marco de la emergencia sanitaria y a fin de articular la fluida provisión de artículos de primera necesidad a la población y la protección de los trabajadores mercantiles, fue rubricado por el secretario general del gremio, Armando Cavalieri; y el director ejecutivo de la ASU, Juan Vasco Martínez.

Dicho acuerdo, que se mantendrá mientras continúe la situación de excepción dispuesta por el DNU 2020/297, puede ser revisado en función de las nuevas disposiciones que el Poder Ejecutivo Nacional dicte en la materia, aclararon.

Según los mercantiles, "los supermercados aseguraron que no va haber desabastecimiento. Por eso les pedimos a las familias argentinas, que vayan a comprar de a una persona, que cumplan la distancia y protocolos correspondientes".

"Asimismo, que no concurran con criaturas, para la seguridad de todos", reclamaron los mercantiles en este texto.

Fuentes de los dos sectores explicaron que la razón de esta determinación se basa en que, hasta ahora, cada cadena se manejaba con diferentes horarios que abarcaban la franja 7 a 22, 23 o incluso formatos 24 horas; y en fines de semana y feriados, el horario promedio era de 8.30/9 a 21.30/22.

Con este acuerdo y en medio de las medidas contra la pandemia de coronavirus, se busca no sólo unificar el horario de atención y reducirlo en horario nocturno para desalentar la circulación tardía, sino también contemplar que los empleados puedan cubrir un horario que permita un buen flujo de compras para los clientes sin sobrecargarlos y liberarlos a un horario en que puedan regresar a sus hogares usando transporte público.

Reposición

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, sostuvo ayer que cuando un supermercado no tiene productos, "no quiere decir que no haya más alimentos, sino que la reposición no está armada para que en tres o cuatro horas se vacíen las góndolas". Luego de que en el inicio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno se vieran largas filas en supermercados, el titular de la central fabril sostuvo que el abastecimiento "está totalmente asegurado".

Fijaron precios máximos de productos esenciales

El Gobierno publicó los valores de referencia de 2.300 artículos de consumo familiar.

El Ministerio de Desarrollo Productivo puso ayer a disposición de los consumidores el listado de los precios máximos de referencia de más de 2.300 productos de consumo familiar en todo el país.

El Gobierno decidió retrotraer precios de artículos esenciales al 6 de marzo último y fijó una lista de referencia con valores tope para alimentos y artículos de limpieza, entre otros.

La iniciativa fue anunciada luego de numerosas denuncias por parte de consumidores, que habían advertido sobre subas que llegaban al 100 por ciento y habían apuntado a la falta de stock de algunos productos en particular.

En plena emergencia sanitaria, el listado oficial contempla para la provincia de Buenos Aires alcohol etílico Bialcohol de 250 centímetros cúbicos a $80, el de 500 mililitros a $121 y el alcohol etílico 96° Estrella de 250 mililitros a $90.

En cuanto a lavandinas, implica primeras y segundas marcas con precios que alcanzan los $39 el litro.

Respecto del desinfectante en aerosol, se encuentran incluidas marcas líderes y con valores tope de entre $115 y $173, según el caso.

Incluye también jabón de tocador a $25, mientras la presentación de tres unidades se puede encontrar por $56, de acuerdo con el listado dado a conocer este sábado.

A su vez, hay jabón en polvo de 800 gramos a $129 y de tres kilos a $389.

La lista puede ser consultada en Internet y tiene precisiones de cada uno de los distritos y de más de 50 rubros de productos de la canasta básica familiar. Los valores máximos de referencia estarán vigentes para hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, minimercados minoristas y supermercados mayoristas y regirán para los próximos 30 días corridos.

Anses adelantó el pago del bono extra

Es para los beneficiarios de la AUH y para las embarazadas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó ayer que adelantará para el próximo viernes 27 de marzo el pago del bono extraordinario a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno.

El pago a los titular de ambos planes sociales se hará sin importar la terminación del documento de identidad.

El organismo adoptó esa decisión también para jubilados y pensionados que cobren más de $17.859 y que poseen documentos de identidad con terminación en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El bono extraordinario para los beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo será de $3.000 y fue anunciado en el marco de las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus y tiene como objetivo de preservar los ingresos de los sectores más vulnerables.

En la misma línea se decidió otorgar un bono extraordinario de la misma suma a jubilados con haberes mínimos.

La Anses aclaró que “los beneficios previsionales que, según el calendario publicado en la web institucional del organismo, debían pagarse el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo, mantendrán sus fechas sin cambio alguno”.

Un trámite menos

Ante el decreto de aislamiento obligatorio, ANSeS también decidió suspender el trámite de fe de vida de los jubilados y pensionados durante marzo y abril con el fin de “garantizarles el cobro de sus haberes estos dos meses sin poner en peligro de contagio de coronavirus a este grupo de riesgo”. La medida fue dispuesta a través de la resolución 79/2020 del organismo publicada el viernes en el Boletín Oficial.