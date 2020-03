Salvador Mazza: Refuerzan los controles en la frontera con Bolivia

El gobernador Sáenz sobrevoló los 39 pasos no habilitados que hay en 18 kilómetros.

Preocupación y una gran angustia ocupaba hasta ayer a los vecinos de la localidad fronteriza de Salvador Mazza, en el paso internacional que separa a Argentina de Bolivia, por el incesante ir y venir de grandes camiones que hacen el transporte del comercio internacional entre los dos países, y también por el ingreso de ciudadanos bolivianos por diferentes pasos no habilitados.

En la mañana de ayer en forma casi sorpresiva al menos para los funcionarios locales, arribaron el gobernador de la provincia Gustavo Sáenz junto al jefe de la Sétima Agrupación de la Gendarmería nacional el comandante mayor Pablo Gigena y el ministro de seguridad de la provincia Juan Manuel Pulleiro quienes recorrieron el puente internacional Salvador Mazza-Pocitos y los diferentes pasos clandestinos que utilizan sobre todo, los pasadores. El mandatario sobrevoló 39 pasos no habilitados, que se encuentran sobre una extensión de 18 kilómetros y adelantó que se aunarán esfuerzos entre provincia y Nación para evitar la circulación ilegal de personas por el lugar. Además, insistió en la importancia del aislamiento ante la gravedad de la situación y aclaró que quienes no acaten lo dispuesto por el DNU firmado por el Presidente, serán detenidos.

Según explicó el intendente Rubén Méndez "ya nos informaron desde la Gendarmería Nacional que comenzaron a llegar más efectivos de otras zonas para reforzar los controles. Es una gran noticia porque acá en Salvador Mazza la gente estaba muy preocupada".

Méndez agregó que "lo que nos dijeron es que además de más controles en los pasos no habilitados para evitar que nuestros hermanos vecinos ingresen ilegalmente a nuestro país , se hará un control estricto de todos los choferes y acompañantes que vengan en los camiones del transporte internacional de cargas; no solo será el control del personal de salud, sino que deben llenar una planilla informando de dónde provienen y a dónde se dirigen para entrecruzar esos datos de modo que haya un seguimiento exhaustivo de todos ellos".

"Serán detenidos"

El gobernador Gustavo Sáenz supervisó el operativo de seguridad que se desarrolla en la frontera entre Salvador Mazza y Pocitos, destinado a impedir la propagación del COVID- 19. Destacó que el ministro de Defensa Agustín Rossi y de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, comprometieron su colaboración para el control de 39 pasos no habilitados, en una extensión de 18 kilómetros, que unen a nuestro país con el Estado Plurinacional de Bolivia.

Dialogó con autoridades policiales del vecino país e informó que ambos gobiernos coordinaron el paso de camiones, cargados de alimentos, que serán destinados al abastecimiento de la zona y resaltó que se encuentran vigentes las excepciones planteadas en la medida decretada por el Presidente Fernández. En tanto, aclaró que si se detectan aumentos desmedidos o remarcaciones de precios por parte de los comerciantes del lugar, deben ser denunciados ante la Secretaría de Defensa del Consumidor en la página www.consumidor salta.gob.ar/denuncias/ o vía mensaje de Whatsapp al número 387 565-6662.

Por otra parte insistió en la importancia del aislamiento por parte de la población ante la gravedad de la situación y aclaró que quienes no acaten lo dispuesto a nivel provincial y nacional, serán detenidos. "Aquellos irresponsables que siguen en las calles, cuando tienen que estar en sus casas, tenemos la firme decisión de trabajar para que estén en sus hogares", enfatizó el titular del Poder Ejecutivo provincial. "Hoy lo importante es la salud, por sobre todas las cosas y la seguridad de todos los salteños y de los argentinos", finalizó el Gobernador de Salta.

Gendarmería patrulla Tartagal

Efectivos de la Gendarmería Nacional se suman al patrullaje en las calles de Tartagal ya que la presencia policial no resultó suficiente para que los vecinos acaten la cuarentena. El personal policial trabajó varios días hasta que finalmente logró el cierre total de los casi 400 pequeños comercios que en Tartagal conforman el "shopping" donde se vende gran cantidad de productos ingresados desde Bolivia. Ese sector de la ciudad, en el que trabajan en su mayoría cuenta propistas, fue el que más resistencia opuso a pesar que el intendente Mario Mimessi se acercó a explicarles los alcances de la cuarentena.

Tartagal Textil fabrica barbijos

El intendente Mimessi hizo entrega a las fuerzas de Seguridad.

La fábrica textil municipal se abocó a la fabricación de barbijos, ante la escasez de este elemento fundamental en la prevención del coronavirus que fueron repartidos entre personal municipal de servicios públicos, efectivos policiales, personal de salud entre otros. Santiago Vargas secretario de gobierno explicó por medios locales que la decisión se adoptó luego de escuchar diversos pedidos en redes sociales proponiendo que esa unidad productiva municipal se aboque a la fabricación de estos elementos.

El primero que había hecho pública esa iniciativa fue el periodista Juan Carlos Paez, seguido por el dirigente José ‘Pepe‘ Barraza quien propuso colaborar con dinero efectivo para adquirir las telas ecológicas con que se fabrican los barbijos.

La entrega

Mario Mimessi intendente de Tartagal fue el encargado de hacerle entrega de los elementos fabricados en Tartagal al jefe de la Unidad regional 4 Marcelo Armella, para colaborar en parte en la protección de la integridad física de los policías abocados a la vigilancia durante todas las horas del día, de calles, barrios, comercios, hospitales, clínicas entre otros y fundamentalmente cuando deben participar de situaciones donde se disparan protocolos por sospechosos de coronavirus o para hacer una vigilancia y seguimiento de quienes llegaron desde el extranjero.

Restricciones en Mosconi

Como hicieron otros intendentes del departamento San Martín, Isidro Ruarte jefe comunal del municipio de General Mosconi emitió este viernes una resolución en la que se prohibe el ingreso y sobre todo la permanencia de personas que no sean residentes de ese municipio. En esa localidad del norte de la provincia, se activó el protocolo por corona virus a comienzo de semana cuando desde un ómnibus de larga distancia que se dirigía desde Salvador Mazza a la capital provincial fueron obligados a descender tres ciudadanos españoles que no habían cumplido con la cuarentena. El protocolo se activó cuando el gerente del hospital Marcelo Benavidez en forma personal impidió que los tres europeos continuaran con el viaje, hecho que generó una gran preocupación en los pobladores.

Uno de ellos aún permanece hospitalizado en General Mosconi a la espera de los resultados del hospital Malbrán para confirmar o descartar que sea portador de la enfermedad.

Ruarte tomó esta decisión como ya lo hicieron los intendentes de General Ballivián, Embarcación y Aguaray luego de una reunión que mantuvo con miembros de un comité de emergencias. “No queremos que nos vuelva a suceder lo mismo que ya pasó en Mosconi a comienzos de la semana; tenemos que evitar por todos los medios el ingreso de personas enfermas que no sean de esta localidad”, expresó.