En cuatro semanas se definirá el futuro de Tokio 2020

El Comité Olímpico Internacional (COI) se ha dado un plazo de cuatro semanas para estudiar si puede o no mantener las fechas previstas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y, si no es así, decidir cuándo podrían disputarse, a la vista del empeoramiento de la crisis sanitaria mundial desencadenada por la pandemia de coronavirus.

Está previsto que los Juegos Olímpicos se disputen del 24 de julio al 9 de agosto, seguidos dos semanas después por los Juegos Paralímpicos, del 25 de agosto al 9 de septiembre. “La suspensión no está en la agenda”, indicó el COI en un comunicado tras una reunión de su comité ejecutivo, encabezada por el presidente, el alemán Thomas Bach.

“A la luz del empeoramiento de la situación a nivel mundial, la Ejecutiva ha dado hoy el primer paso en la planificación de los posibles escenarios”, dice la nota. “El COI, en cooperación con el Comité Organizador de Tokio 2020, las autoridades japonesas y el Gobierno Metropolitano de Tokio, iniciará conversaciones detalladas para completar su evaluación de la rápida evolución de la situación sanitaria mundial y sus repercusiones en los Juegos Olímpicos, incluida la hipótesis del aplazamiento”, señaló el primer organismo deportivo mundial.

“El COI confía en que habrá finalizado estas discusiones dentro de las próximas cuatro semanas y aprecia mucho la solidaridad y la colaboración de los comités olímpicos nacionales y de las federaciones internacionales para apoyar a los atletas y adaptar la planificación de los Juegos”, añadió

El anuncio de este nuevo escenario sigue a dos jornadas en las que se habían multiplicado los pronunciamientos de importantes federaciones y de comités olímpicos, así como de deportistas de todo el planeta, a favor de un aplazamiento de los Juegos.

Pese a la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo, el COI siempre insistió en su intención de inaugurar los Juegos el 24 de julio.

La postura a favor del aplazamiento de los Juegos de las federaciones estadounidenses de natación y de atletismo, las más importantes del mundo por su potencial deportivo y económico, pudo ser hace un par de días el empujón definitivo para que el COI se replantease un cambio de fechas. También los comités olímpicos de Noruega y de Brasil se alinearon con los partidarios de posponer la cita.

El riesgo de contagio y la prohibición o las limitaciones para viajar ya habían vaciado prácticamente el calendario deportivo mundial. Entre las pruebas canceladas figuran decenas de torneos preolímpicos que puntuaban para la clasificación a Tokio. De los 11.000 deportistas que iban a participar, solo el 57 % tiene ya su plaza asegurada, según cifras del COI.

El nuevo coronavirus puede lograr algo que, hasta ahora, solo habían conseguido las guerras mundiales: alterar el normal el calendario de los Juegos Olímpicos. Se cancelaron los de 1916, 1940 y 1944.