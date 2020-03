El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, se refirió ayer al anunció del Comité Olímpico Internacional sobre una posible postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el coronavirus, y aseguró que “lo importante es la salud y la seguridad de las personas”.

“Esta situación siempre estuvo en revisión porque la salud es lo primero, un Juego Olímpico tiene 150 mil acreditados. Estamos aprendiendo mucho de este coronavirus y entendiendo hacia dónde va”, manifestó.

El COI informó este domingo que evaluará en las próximas “cuatro semanas” si posterga o mantiene la fecha de inicio de la cita olímpica, prevista para el 24 de julio. “Para tomar la decisión hay que hacer una evaluación y entender si vamos a estar en condiciones desde el punto de vista sanitario, y si hacer esos Juegos es un proyecto posible. En estos momentos no están dadas las condiciones y nosotros vamos a priorizar la seguridad”, indicó el presidente del COA.

Sobre los atletas argentinos, afirmó: “Estamos en contacto permanente. Por un lado, sienten la desesperación de no poder entrenar, y por el otro, somos todos seres humanos y tenemos miedo de juntarnos aun en las máximas condiciones de seguridad”.

“Estamos trabajando en darles certezas a los atletas, nosotros creemos que las competencias preolímpicas no se van a poder llevar a cabo en tiempo y forma, y que los deportistas no se van a poder preparar”, consideró Werthein. Y añadió: “En los próximos días se va a aprobar un método alternativo de clasificación, como usar los resultados de los Juegos Panamericanos”.

Por la postergación

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) propuso la postergación de los Juegos de Tokio tras recoger la opinión unánime de atletas, entrenadores, jueces, directivos y federaciones, informó ayer mediante un comunicado.

“En el día de hoy, la presidencia de la CADA inició una ronda de consultas rápidas ante el requerimiento de Consudatle (Confederación Sudamericana de Atletismo) y ante la solicitud de opinión de Worlds Atlhetics sobre la conveniencia o no de realizar los JJOO de Tokio en la fecha establecida. La CADA resolvió por unanimidad de opiniones de atletas, entrenadores, jueces, directivos y federaciones afiliadas consultadas proponer la postergación de los mismos”, apunta.

“Para fijarse nueva fecha deberá estudiarse convenientemente las posibilidades y las condiciones y excepcionalidades de los procesos de clasificación y preparación igualitaria dentro de las condiciones que se generen por efectos de la pandemia de Covid-19”, concluye el mensaje.